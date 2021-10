Le prix de l'élément chimique le plus abondant au monde a quadruplé

Le silicium est une des pierres angulaires de la technologie moderne. Ce n'est pas un hasard si il donne son nom à la Silicon Valley, le centre névralgique de l'innovation technologique américaine (silicium se traduit silicon en anglais). Ce métalloïde est notamment utilisé pour fabriquer les circuits intégrés électroniques, ou puces, qui équipent les objets technologiques, mais aussi du verre, du béton ou des panneaux solaires.

Fort heureusement, le silicium est l'élément le plus abondant sur terre, après l'oxygène. Il compose 28% de la croûte terrestre. Pourtant, rapporte l'agence Bloomberg, son prix a récemment explosé de 300%.

Comme souvent, lorsqu'une pénurie mondiale voit le jour, il faut observer ce qu'il se passe en Chine pour comprendre. Le pays est de très loin le plus gros producteur de silicium et est en ce moment touché par une grave crise énergétique.

Le monde au ralenti

Hausse de la demande, augmentation des prix du charbon et du gaz, sécheresse qui fait tourner les barrages hydroélectriques au ralenti, mise en application de mesures contre le réchauffement climatique: les causes sont multiples et elles ont complètement perturbé la consommation d'électricité dans le pays.

La consommation d'énergie par les industries est donc rationnée. Dans la province de Yunnan, qui produit 20% du silicium chinois, les autorités ont demandé aux usines de ralentir leur production de 90%. Le Sichuan, (13% de la production chinoise) est aussi sujet à des coupures de courant.

Si la hausse des prix s'éternise, elle pourrait avoir des conséquences à travers de nombreuses industries. En première ligne, le solaire: les panneaux photovoltaïques utilisent du silicium polycristallin, dont le prix a brusquement augmenté récemment, conduisant à une hausse des prix du solaire après des années de baisse.

Le secteur de l'aluminium pourrait aussi souffrir, le silicium étant utilisé dans de nombreux alliages. Le secteur des puces électroniques risque notamment d'être perturbé, alors qu'il est déjà bouleversé par la pandémie.