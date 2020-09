Pub dans l'espace: Estée Lauder et la NASA lancent les hostilités

Dans l'espace, personne ne vous voit mettre du sérum Advanced Night Repair. Sauf si vous filmez la scène et transmettez la vidéo à la Terre: c'est plus ou moins ce qui va se passer sur la Station spatiale internationale (ISS), dans le cadre d'un partenariat entre la NASA et Estée Lauder.

Fin septembre 2020, l'entreprise expédiera dix bouteilles du précieux sérum sur l'ISS. Elles voyageront à bord du vaisseau Cygnus de Northrop Grumman –aux côtés de 3,6 tonnes de ravitaillement.

Estée Lauder a demandé aux astronautes de filmer des vidéos de son produit dans l'environnement «zéro gravité» de l'ISS. Elle compte utiliser ces images dans de futures publicités. Il est possible que les astronautes n'y apparaissent pas, vu qu'ils et elles ne sont pas censées jouer dans des contenus promotionnels.

En 2001, Pizza Hut s'était offert une belle promotion en devenant la première entreprise à livrer une pizza à l'ISS. L'opération lui avait coûté environ un million de dollars (environ 802.553 euros, en tenant compte de l'inflation).

Réclame spatiale

Expédiée via une fusée de réapprovisionnement, la pizza avait été mangée par Youri Ousachov, un astronaute russe, qui avait filmé la scène. Selon ABC, elle était plus épicée et salée que la moyenne, car les papilles tendent à perdre de leur sensibilité dans l'espace. En 2017, c'est KFC qui avait acheminé un de ses sandwichs au poulet sur la station.

Ces dernières années, la NASA s'est montrée de plus en plus ouverte à l'utilisation de l'ISS à des fins commerciales. Une entreprise spécialisée, Space Commerce Matters, sert d'intermédiaire entre l'agence spatiale et les entreprises privées. Parmi elles, Adidas, qui veut envoyer sa chaussure Boost dans l'espace.

Le tourisme spatial vers l'ISS, en partenariat avec des entreprises privées, est un autre axe de développement pour la NASA. Boeing et SpaceX font partie des sociétés qui assureront le transport des visiteurs et visiteuses.

L'industrie du divertissement n'est pas en reste: la société de production Space Hero Inc. souhaite filmer une téléréalité dans l'ISS, et Tom Cruise prévoirait d'y tourner un film entier. Pour les professionnel·les du marketing et du divertissement, l'espace fait figure de nouvelle frontière à conquérir.