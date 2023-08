Une puce dans le Parmigiano Reggiano pour éviter les contrefaçons

Vous l'avez sûrement remarqué lorsque vous hésitez devant le rayon des fromages râpés, le Parmigiano Reggiano est souvent plus cher que les fromages du même type, Grana Padano ou poudre mystérieuse conditionnée sous le terme de «fromages italiens râpés».

Depuis 1996, ce fromage du nord de l'Italie bénéficie d'une DOP, Denominazione di Origine Protetta, l'équivalent de notre AOP française –appellation d'origine contrôlée.





Et pour s'appeler «Parmigiano Reggiano», ce grana doit être produit selon un processus strict (plus strict que celui du Grana Padano, lui aussi DOP), à des dates bien précises, dans une région délimitée par la réglementation. De fait, sa quantité est limitée, et sa valeur supérieure à celle de ses concurrents. De fait, il arrive qu'il soit imité ou contrefait.

Identification et traçabilité

Pour compliquer la tâche des faussaires et des fromagers peu scrupuleux, les fabricants de parmesan ont eu une idée rapportée par le Wall Street Journal. Ils ont décidé de tracer les meules à l'aide d'une puce en silice de la taille d'un grain de sable, insérée au niveau de l'étiquette en caséine destinée à identifier le produit et à garantir sa traçabilité.

Scannée, elle permet à l'acheteur de la meule de s'assurer de la provenance du fromage grâce à un identifiant renvoyant aux informations sur sa fabrication, stocké dans une blockchain.

Uniquement prévue pour le stockage d'informations, elle ne permet pas de suivre les meules à distance. Rassurez-vous donc, si par mégarde, vous avaliez la puce –ce qui reste assez improbable–, vous ne risquez pas d'être surveillé par le consortium du Parmigiano Reggiano.