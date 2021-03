Qantas vend un aller-retour vers l'inconnu pour 474 euros

La compagnie aérienne australienne Qantas va mal. Durement touchée comme le reste de l'industrie par la pandémie de Covid-19, l'entreprise a enregistré une perte abyssale de 707 millions d'euros au premier semestre.

Afin de redresser la barre, Qantas a eu l'idée d'un coup marketing original: la compagnie aérienne offre à sa clientèle des «vols mystères». Pour 737 dollars australiens (474 euros), passagers et passagères peuvent monter à bord d'un Boeing 737 en direction d'une destination inconnue.

Ces «vols vers nulle part», permettent de partir un matin depuis Brisbane, Sydney ou Melbourne et de n'être prévenu de sa destination que lors de l'atterrissage, puis de repartir à la fin de la journée.

Le gouvernement australien ayant récemment annoncé que les frontières resteront fermées jusqu'au 17 juin, il ne sera possible d'effectuer que des vols intérieurs.

Aider les zones touristiques en difficulté

L'objectif de Qantas est non seulement de booster son activité en convainquant sa clientèle de voler à nouveau, mais aussi de stimuler le tourisme dans les zones australiennes souffrant depuis des mois d'un cruel manque de touristes. D'autant que dans l'hémisphère sud, la belle saison se termine et le pays va bientôt entrer dans l'automne.

Ces vols emmènent donc vers des destinations où d'ordinaire personne ne veut aller. Mais cela n'est visiblement pas un obstacle puisque les 120 places par vol ont été réservées en 10 minutes.

Ces offres, débutées par Qantas dans les années 90, ont connu un fort regain d'intérêt pendant la pandémie: les locaux, qui ont interdiction de sortir du pays depuis le début de la crise, sont prêts à tout pour un peu de dépaysement.

Malgré le secret des destinations, le site de Qantas offre quelques indices. Au départ de Sydney, mieux vaut prévoir un maillot de bain car la compagnie aérienne précise que le voyage est parfait pour les amoureux «des tropiques, de l'eau salée et des déjeuners sur la plage».

Au départ de Brisbane, l'«hospitalité de la campagne» est au programme et, depuis Melbourne, «les grands espaces» ainsi que «nourriture et bons vins» sont promis aux curieux et curieuses.