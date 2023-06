Rapatrier sur Terre des échantillons de la planète Mars, un projet au coût pharaonique

Avant de quitter ses fonctions de directeur des missions scientifiques de la NASA, qu'il a occupées d'octobre 2016 à décembre 2022, Thomas Zurbuchen aurait aimé lancer un dernier projet. Son ambition était de rapatrier des pierres de la planète Mars vers la Terre afin que la communauté scientifique puisse les étudier de près, et non plus à distance. Mais si le dossier n'a pas pu avancer aussi vite que l'astrophysicien américano-suisse l'aurait souhaité, c'est avant tout pour des raisons de budget.

Renseignement pris, Ars Technica est en mesure de dévoiler quelle serait l'ampleur de l'enveloppe nécessaire à la réalisation d'une telle mission. La première estimation, effectuée il y a quelques années, était de 4,4 milliards de dollars, soit environ 4 milliards d'euros au cours actuel. Mais une actualisation sans doute plus réaliste a récemment permis d'aboutir au chiffre de 8 ou 9 milliards de dollars, soit entre 7,3 et 8,3 milliards d'euros.





Et ce n'est que le coût de base, précise Ars Technica, puisque cette enveloppe inclurait seulement les frais de construction et d'expérimentation des modules nécessaires à la réussite d'une telle mission. Plusieurs éléments importants n'ont pas été pris en compte dans cette estimation: le lancement, les cinq années de coût d'exploitation, mais aussi l'élaboration et la fabrication d'une base permettant de réceptionner le matériau martien.

Argent magique

Au total, le coût de cette mission intitulée «Mars Sample Return» serait donc plutôt de 10 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros). Thomas Zurbuchen n'était pas le premier à en rêver, mais le projet somnole depuis plusieurs décennies en raison du budget faramineux qu'il nécessite. Mais puisqu'il semble que, dans certains domaines, l'argent magique existe, la NASA continue à plancher très sérieusement sur le sujet.

L'agence américaine et ses partenaires européens, l'Agence spatiale européenne (ESA) en tête, préparent un lancement qu'elles prévoient officiellement pour 2028. L'engin qui sera ainsi propulsé vers la planète rouge n'aura pas la faculté de prélever lui-même des échantillons, mais l'astromobile Perseverance, présent sur Mars depuis 2021, s'en chargera pour lui et les lui transmettra de la main à la main.

Utiliser le rover Perseverance, un bon moyen d'économiser des sommes substantielles? Pas forcément, explique Ars Technica: la NASA ayant franchement peur que le robot ne tienne plus vraiment la route lorsqu'elle aura besoin de lui aux alentours de 2030, elle a prévu d'envoyer également deux petits hélicoptères sur le modèle d'Ingenuity, lui aussi en faction sur Mars depuis 2021, pour s'assurer de ne pas être en carafe.

Si tout se déroule selon les étapes prévues et le calendrier fourni (la vidéo ci-dessous, mise à disposition par la NASA, détaille les différentes étapes du projet), les échantillons martiens devraient regagner la Terre en 2033. Mais voilà: chez les spécialistes, personne ne croit à un lancement en 2028. Même le cap 2030 semble a priori trop ambitieux. Le travail est trop important et les coûts ne cessent d'augmenter.

D'après Thomas Zurbuchen, plusieurs «horribles» erreurs techniques (analyses trop superficielles, calculs de masse foireux) auraient été commises, ce qui aurait contraint les ingénieurs de la NASA à mettre plusieurs mois de travail à la poubelle. La mission Mars Sample Return serait en outre gangrénée par des problèmes de management liés à une charge de travail bien trop importante. Le risque d'un burn-out collectif n'est pas à exclure.