Votre alcool préféré résistera-t-il aux effets du réchauffement climatique?

Chez Diageo, leader mondial sur le marché des spiritueux, l'alcool a de plus en plus le goût de la soupe à la grimace. Comme le révèle Time, la société est inquiète pour l'avenir, craignant très sérieusement que le réchauffement climatique (qui est encore en train de s'accélérer) ait un net impact sur son activité.

L'eau est essentielle dans la production des boissons alcoolisées. Or, en raison de la hausse des températures, un nombre croissant des sites de production du groupe doit faire face à des pénuries d'eau potable de plus ou moins longue durée. Quarante-trois d'entre eux se situent en effet dans des zones de stress hydrique, nom donné à ces régions dans lesquelles les ressources ne suffisent pas à répondre à la fois aux besoins environnementaux et à ceux de la population.





Selon Michael Alexander, responsable des questions d'eau, d'environnement et d'agriculture durable chez Diageo, ce sont la bière Guinness, le gin Tanqueray et la liqueur Baileys Irish Cream qui sont tout particulièrement menacés par la pénurie d'eau. «Vous aurez beau avoir la meilleure brasserie ou distillerie du monde, ça ne changera rien en cas de sécheresse», a-t-il commenté.

Sous pression

L'accélération du réchauffement et l'augmentation des zones de stress hydrique poussent les industriels à se réinventer au plus vite. Time cite le cas de Levi's, qui vient d'adopter en urgence des stratégies visant à poursuivre sa production de jeans –particulièrement gourmande en eau– tout en réduisant sa consommation.

Chez Diageo, certaines dépenses semblent incompressibles, puisque l'eau représente plus de 60% du contenu d'un spiritueux et plus de 90% de celui d'une bière. Rien qu'en 2022, l'entreprise a utilisé 17,52 milliards de litres d'eau, mais elle s'est récemment engagée à réduire sa consommation de 40% entre 2020 et 2030.

La société basée à Londres promet également que dans les zones de pénurie, elle réinjectera dès 2026 un volume d'eau supérieur à celui qu'elle aura consommé. Parmi les pays en première ligne, on trouve le Mexique, dont la tequila est très prisée, mais aussi la Turquie, qui produit avant tout du raki, le pastis local.

Time s'est justement intéressé aux initiatives prises par Diageo en Turquie afin de réduire l'impact de la production sur les réserves d'eau du pays. Parmi les mesures adoptées, on note des constructions d'infrastructures permettant d'éviter tout gâchis, mais aussi l'utilisation de nouvelles technologies d'irrigation permettant d'économiser de l'eau –et de réduire du même coup l'empreinte carbone de l'entreprise...

Les efforts sont multiples et ont déjà permis de préserver 93 millions de litres d'eau. D'ici à 2026, le but est d'économiser une quantité totale d'eau de 177 millions de litres. Mais cela ne représente qu'environ 1% de la consommation annuelle de Diageo, rien qu'en 2022. Il y a encore du boulot.