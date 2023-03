Relation amoureuse à distance: vive la machine à embrasser!

Vous vivez une histoire d'amour (et/ou de désir) à distance, et la perspective de ne pas pouvoir embrasser l'autre avant des semaines ou des mois vous donne envie de tout casser? C'est sans compter sur cette start-up chinoise qui, selon le Guardian, a inventé la première machine à embrasser à distance.

Composé de lèvres siliconées et de capteurs sensoriels, le dispositif se greffe à votre smartphone et vous permet d'envoyer des baisers sur la bouche de la personne aimée, même si elle n'est pas présente dans la pièce. Plaisir d'offrir allant avec joie de recevoir, il sera évidemment possible à votre partenaire de vivre la même chose de son côté.

Tout a été pensé pour que la sensation s'approche autant que possible de celle procurée par un vrai baiser: une dimension sonore a été intégrée afin de ne pas faire disparaître les bruits de bouche, et la température des lèvres à embrasser montera progressivement de quelques degrés si le baiser se prolonge.

Loin du french kiss

L'appareil nommé MUA s'accompagne d'une appli à télécharger sur son téléphone afin de pouvoir se connecter et échanger avec la personne à qui l'on souhaite rouler une pelle à distance. Cette expression reste cependant assez impropre, puisque, comme le déplorent certains utilisateurs, la bouche en question est dépourvue de langue.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule critique formulée: comme le note le Guardian, MUA a aussi été comparé à une «tétine chaude». Il est vrai que l'appareil, loin d'être sexy, fait surtout penser aux bouches des poupons dotées d'un mouvement de succion et dans lesquelles on peut insérer un biberon. Le malaise est grand.

L'entreprise fabricante, Siweifushe, basée à Pékin, a déjà reçu 20.000 commandes, dont 3.000 ont pour l'instant été honorées. L'appareil est vendu au prix de 260 yuans, soit environ 35 euros. Son inventeur, Zhao Jianbo, s'en félicite: il avait eu l'idée de ce dispositif lors du confinement de 2020, qu'il avait vécu dans un état de relative misère affective, et le succès que rencontre sa création est une petite revanche sur la vie.