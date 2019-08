Le porno sur Tumblr valait-il 997 millions de dollars?

Lancée en 2008 par l'Américain David Karp, Tumblr a longtemps été l'une des plateformes chéries de moult blogueurs et blogueuses –elle héberge encore plus de 450 millions de pages.

Elle fut si prisée que Yahoo, en difficulté, n'a pas hésité à sortir un carnet de chèque géant pour en faire l'acquisition en 2013. Pensant trouver en Tumblr un aimant à jeunes internautes et un moyen de contrer l'attractivité de Facebook, Reddit ou Twitter, la société a déboursé 1,1 milliard de dollars (982 millions d'euros) pour faire entrer le site dans son giron.

Yahoo promettait alors de ne pas toucher à ce qui avait fait de Tumblr une destination de choix pour les artistes en herbe ou les amateurs de contenus de niche: le laxisme avec lequel elle permettait à quiconque d'y poster des contenus explicites contrastait fortement avec la rigidité de Facebook en la matière.

En décembre 2018 cependant, Verizon, nouveau propriétaire de Yahoo annonçait un changement radical pour Tumblr: les contenus adultes en seraient désormais bannis, ce qui n'a pas manqué de provoquer d'importants remous dans la communauté des fidèles de la plateforme, pour qui elle fut un espace précieux de découverte, d'information et d'empowerment.

Comme Didier Lestrade l'expliquait sur Slate.fr, on pouvait légitimement voir dans cette censure nouvellement imposée la mort de Tumblr –qui, en outre, n'a jamais été rentable. C'est donc sans surprise que l'on apprend que Verizon, dans un souci de réorganisation de ses activités, a décidé de se débarrasser de la plateforme en la vendant à Automattic, maison mère de WordPress.

Il est plus surprenant en revanche de connaître le montant de cette revente: «bien en dessous des 20 millions de dollars» (17,8 millions d'euros environ) selon Axios, l'auteur de l'article tweetant même que la somme est semble-t-il de 3 petits millions de dollars.

So the value of porn on Tumblr is: $1B - $3M = $997M https://t.co/d2DhuolFhZ