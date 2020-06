Pour être riche dans cinq ans, investissez aujourd'hui dans Musk

Les étapes difficiles allègrement franchies, les unes après les autres, par Tesla comme par SpaceX, il est difficile de ne pas croire l'investisseur milliardaire Ron Baron lorsqu'il voit le cours des actions des deux firmes faire comme les fusées d'Elon Musk: s'envoler.

Baron n'a ainsi pas hésité, lors d'une interview à CNBC, à claironner que l'entreprise aérospatiale comme le constructeur automobile allaient voir leurs actions suivre des trajectoires exponentielles.

«Je vous ai annoncé il y a longtemps que je pensais que nous multiplierions notre mise par 20 avec Tesla. Pour l'instant, nous en sommes à quatre fois. Je pense désormais que nous allons faire encore deux ou trois fois mieux dans les cinq prochaines années», a-t-il énoncé.

Musk, actionnaire du mois

Il entrevoit un même avenir de platine pour SpaceX, dont le cours pourrait à l'en croire être multiplié par 20 dans les dix ans à venir. Baron n'est pas un inconnu pour les deux entreprises: le fonds éponyme dont il a la charge gère 32 milliards de dollars [28 milliards d'euros] d'actifs, dont 1,6 million d'actions Tesla et plus de 800.000 parts de SpaceX.

Plus précisément, notant l'avance technologique du constructeur, son succès sans besoin de publicité et la manière dont il a surmonté les difficultés pour multiplier ses usines et faire grimper sa production, il a expliqué que l'action TSLA atteindrait la somme «de 2 à 3.000 dollars dans cinq ans, et un multiple de ça dans les cinq années suivantes».

Qu'en dit le marché? Il semble, pour l'instant, acquiescer. Si la réouverture des usines de Musk met ses salarié·es face au risque de contracter le Covid-19, elle a mis du baume au cœur des boursicoteurs et investisseuses, tout comme la publication d'une note de Musk annonçant l'entrée en production de masse des très attendus poids lourds de la firme.

Dépassant mercredi 10 juin, pour la première fois, la barre symbolique des 1.000 dollars l'action, Tesla a ainsi ravi au mastodonte Toyota la place de plus gros constructeur mondial de véhicules pour ce qui est de la capitalisation boursière. Elon Musk peut, lui aussi, sourire: il a gagné 2 milliards de dollars en quelques heures. C'est a priori loin d'être fini, et tant pis pour celles et ceux qui ont parié contre lui.