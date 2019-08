Au Royaume-Uni, Lidl inquiète les propriétaires immobiliers

La chaîne de supermarchés britanniques Waitrose est réputée pour ses produits de grande qualité, au point que l'image d'excellence de ses magasins influe sur les prix de l'immobilier à proximité.

Selon un rapport publié en juin 2018 par la Lloyds Bank, les maisons proches d'un commerce Waitrose se vendent 12% plus cher que les prix moyens de la zone.

L'aubaine pour les propriétaires s'est transformée en leur pire cauchemar lorsque l'enseigne a annoncé, le 18 juillet 2019, la fermeture de sept supermarchés. Trois d'entre eux ont été cédés à la chaîne low-cost Lidl, provoquant une vague d'indignation dans les communes concernées (Bromley à Londres, Oadby dans le Leicestershire et Wollaton dans le Nottinghamshire).

«Nous sommes des habitués de Waitrose et nous ne sommes pas contents, a déclaré au Telegraph Kal Kandola. Je loue des maisons à Wollaton. La question de leur valeur est préoccupante.»

Aucun impact négatif

Les magasins discount attirent pourtant de plus en plus la clientèle aisée. Avec 14% de part de marché à eux deux, Lidl et Aldi ont même dépassé Waitrose et se classent désormais septième et cinquième enseigne du Royaume-Uni, selon des analystes de Kantar.

Ces bonnes performances se traduisent également sur le marché immobilier: le rapport de la Lloyds Bank indique que les biens à proximité de discounters comme Lidl ont pris +15% en quatre ans, alors qu'en moyenne, l'augmentation pour ceux proches d'un supermarché toutes chaînes confondues n'a été que de 10%.

«La présence d'un magasin Waitrose reflète toute une gamme de facteurs démographiques qui expliquent pourquoi les gens achètent dans une région donnée. Vous constaterez qu'un changement de carte scolaire aura bien plus d'incidence sur les prix, et il y a des risques bien plus importants auxquels les gens qui s'inquiètent pour la valeur de leurs biens immobiliers ne pensent pas. Avec ce Brexit sans accord qui se profile, ils auront un vrai sujet d'inquiétude», tranche Neal Hudson, un analyste spécialisé dans l'immobilier.