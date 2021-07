La Russie dévoile son chasseur low cost de cinquième génération

Ce mardi 20 juillet, l'armée russe a profité du MAKS 2021, l'annuel salon international aérospatial de Moscou, afin de dévoiler en présence de Vladimir Poutine son nouveau chasseur de cinquième génération. Baptisé «Échec et mat», l'appareil devrait décoller en 2023.

Produit par Soukhoï, l'un des principaux constructeur d'avions militaires russe, l'«Échec et mat» est pensé comme un concurrent (et adversaire) au F-35, le chasseur furtif américain produit pour le Pentagone par Lockheed Martin.

Comme le laissaient penser les rumeurs, l'appareil de Soukhoï devrait être relativement low cost. Sergei Chemzov, le directeur de Rostec, le conglomérat d'État chargée la production militaire, a annoncé que l'avion en lui-même coûterait entre et 21 et 25 millions d'euros et que les dépenses allouées à la maintenance seraient réduites.

«Notre objectif est de faire baisser le coût par heure de vol aussi bas que possible, afin qu'il soit économique; non seulement à l'achat, mais aussi à l'utilisation», a déclaré Yury Slyusar, le président de l'United Aircraft Corporation, le conglomérat auquel appartient Soukhoï.

Export en ligne de mire

Le prix est précisément l'un des plus gros soucis lié au F-35, dont le programme coûte une fortune au Pentagone, ce qui fait s'arracher les cheveux au Governement Accountability Office, une commission du Parlement chargée des audits et des évaluations des comptes publics.

Le choix du low cost ne se contentera pas de moderniser la flotte russe à moindre coût, il servira aussi d'appât pour les ventes à l'étranger. Chemezov s'attend à trouver preneur au Moyen-Orient, en Asie de l'Est et en Amérique latine.

La production en série de l'appareil devrait commencer à partir de 2026. Soukhoï désire par la suite en produire 300 modèles sur quinze ans.