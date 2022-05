L'économie russe a commencé à imploser

Un rouble largement remis de ses déboires du début de la guerre, un excédent commercial record, notamment grâce au «tsunami de cash» provoqué par l'embrasement des prix de l'énergie...

L'économie russe résiste-t-elle aussi bien aux sanctions décidées par l'Occident qu'on ne le dit depuis quelques semaines? Pas si sûr, ou du moins sans doute le phénomène n'est-il que transitoire. Selon Robin Brooks, économiste en chef de l'Institute of International Finance, l'effondrement ne menace pas, car il est d'ores et déjà en cours.

«L'économie russe est en train d'imploser. Nous prévoyons un effondrement du PIB de 30% d'ici à la fin 2022. La Russie a arrêté de publier des données, mais notre suivi des exportations de vingt pays vers la Russie nous donne un indice», a ainsi exposé l'économiste dans un tweet publié dimanche.

Russia's economy is imploding. We forecast a GDP collapse of -30% by end-2022. Russia has stopped publishing data, but our tracking of exports from 20 countries to Russia give a clue. Those exports are down over -50% in April 2022 from a year ago (blue). With @JonathanPingle pic.twitter.com/4intbaNc0O