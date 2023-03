Ermira Consultants, la société-écran chypriote où Vladimir Poutine planque les fortunes de sa vodka

Une société offshore basée à Chypre et baptisée Ermira Consultants permet à Vladimir Poutine de financer son luxueux mode de vie, celui de ses proches, ainsi que les bénéfices de sa marque de vodka Poutinka, relate le média d'investigation russe Proekt dans une longue enquête, résumée par le site d'information Meduza.

Rachetée en 2015 par l'oligarque Arkadi Rotenberg, le «copain de judo» de Poutine, Ermira Consultants a reçu de nombreux prêts d'autres proches du président russe, tels que Guennadi Timtchenko, l'ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev, Ilia Eliseev de Gazprom et Igor Antoshin de PhosAgro.

En 2004, Ermira Consultants a racheté les droits de la marque de vodka Poutinka, lancée par le distilleur Vinexim en collaboration avec Arkadi Rotenberg, qui l'a aidé à obtenir l'autorisation d'utiliser l'image du président russe.

Entre 2004 et 2019, Poutinka aurait généré entre 400 et 500 millions de dollars de bénéfices (entre 375 et 470 millions d'euros), alors que l'alcoolisme constitue toujours un problème massif en Russie. La marque appartient aujourd'hui à une société codétenue par Arkadi Rotenberg et l'ancien président de la Fédération russe de judo (toujours le judo), un autre oligarque proche de Poutine, Vassili Anissimov.

En 2010, Ermira Consultants a prêté 100 millions de dollars à une société appartenant à deux actionnaires de la Rossiya Bank, afin de construire un palais pour Poutine (ce que le constructeur avait malencontreusement dévoilé sur son site internet), avec vue sur la mer Noire, près de Guelendjik. Les révélations d'un lanceur d'alerte, puis une enquête de l'opposant Alexeï Navalny ont démontré que la propriété appartenait à Savoyan Investments, une filiale d'Ermira.

La sécurité du site est quant à elle assurée par l'entreprise Horizon, qui reçoit des paiements mensuels de la société Platinum, elle-même détenue par Ermira Consultants. Celle-ci a également prêté à Platinum 90 millions de dollars, qui ont été investis dans Gazprom, la Rossiya Bank et une villa à Sotchi confisquée au pétrolier Ioukos, tombé en disgrâce auprès du Kremlin.

L'entité Ermira Consultants apparaît aussi comme un outil permettant au président russe de distribuer de l'argent à ses proches. Lorsque Vladimir Poutine s'est séparé de son épouse Lioudmila Poutina, la société a vendu à l'amant puis mari de celle-ci, Artur Ocheretny, deux propriétés à Moscou. Ce dernier les a revendues peu après à une autre entité contrôlée par Ermira Consultants, générant au passage une solide plus-value.

De même, lorsque l'homme d'affaires néerlandais Jorrit Faassen a épousé la fille aînée du président russe, Maria Vorontsova, Ermira a transféré la propriété de plusieurs résidences moscovites luxueuses à Berocci Investments, une autre société offshore, créée spécialement pour le couple.

Mais la générosité de Vladimir Poutine est conditionnelle: lorsque Maria Vorontsova et Jorrit Faassen se sont séparés, Ermira Consultants a repris possession des biens immobiliers.