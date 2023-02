Les finances publiques russes ont commencé à s'effondrer

C'est du jamais-vu pour un mois de janvier, affirme Bloomberg –en tout cas, pas depuis 1998 au minimum. Certains économistes s'étonnent de la relative bonne tenue de l'économie russe, du moins à court terme et en apparence, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 et les sanctions internationales qui ont suivi.

Tous, en revanche, doivent constater l'évidence chiffrée: les finances publiques du pays commencent sérieusement à chanceler. Selon des chiffres officiels du gouvernement russe –pourtant nimbés d'un flou voire gardés secrets, ce que même les élites du pays déplorent–, la dette du pays s'est alourdie de la somme importante de 25 milliards de dollars (23,3 milliards d'euros) pour le seul mois de janvier.

Dans une économie qui a misé gros sur l'exploitation et la vente des fruits énergétiques de son sous-sol, le principal responsable est vite trouvé: les taxes issues de la vente du pétrole, du gaz et de leurs dérivés a fondu de 46% en un mois seulement. Et de l'autre côté, la guerre menée en Ukraine coûte cher, d'autant plus cher qu'il faut payer de discrètes importations de Chine, de Turquie et des Émirats arabes unis ou encore d'autres d'Iran voire de Corée du Nord.

Les dépenses militaires de Moscou ont ainsi augmenté, sur le même mois de janvier, de 59%. Au final, le trou pour le budget de l'État est de 1,76 billion de roubles sur trente-et-un jours. Pire, les choses ne peuvent qu'empirer: fin décembre, Vladimir Poutine annonçait un budget «sans limite» pour la campagne menée en Ukraine et un renforcement militaire global qui ne peut qu'être coûteux.

Tout doit disparaître

Cette chute de près de la moitié des taxes sur le pétrole et le gaz est en partie due aux sanctions prises par l'Occident, l'interdiction de certaines importations ou le plafond imposé au prix de l'or noir. Malgré quelques sombres astuces, contournements ou relais surprenant, comme celui du port espagnol de Ceuta ou celui de l'Inde, l'embargo imposé par l'Europe et le G7 sur le diesel russe ne devrait pas améliorer la situation.

Alors qu'un baril de Brent s'achetait pour environ 77 dollars sur les marchés internationaux, le brut de l'Oural chutait lui à moins de 50 dollars. À ce prix, il trouve encore preneur mais, comme le gaz qui a perdu une grande partie de ses marchés internationaux, peine évidemment à remplir les caisses russes.

Ainsi que le rapporte Bloomberg, le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs demandé à son ministre de l'Économie de réfléchir à un nouveau système de taxation, afin de muscler un peu ces revenus énergétiques maigrichons.

D'autres sanctions en cours de réflexion pourraient aggraver encore la situation précaire des finances du pays. L'administration Biden réfléchit par exemple à imposer une taxe à l'importation de 200% sur l'aluminium russe: en pratique, cela signifierait couper les échanges entre les deux pays, et grever d'autant les revenus de celui de l'Est.

Analyste pour Bloomberg Economics, Alex Isakov note en outre quelque chose de plus inquiétant encore que cette baisse –attendue– des taxes issues des revenus énergétiques: la TVA en provenance des produits domestiques de consommation courante a également chuté de 28%, ce qui semble indiquer que la crise se généralise et que la demande interne s'effondre.

Moscou doit donc piocher dans ses réserves –dont une partie a déjà été gelée. Il a ainsi été annoncé que la Russie avait dû piocher 3,6 tonnes d'or dans ses réserves, certes colossales car estimées à plus de 2.300 tonnes en mars 2022, ainsi que de 2,3 milliards de yuans (340 millions de dollars environ) sur un stock total d'une valeur estimée à 45 milliards de dollars.

Il reste certes une marge importante, mais ces chiffres ne concernent que quelques semaines, et les châteaux de cartes s'effondrent beaucoup plus vite qu'on ne le croit.