SafetyWing, la start-up dans laquelle tout le monde gagne le même salaire

Changer de job et d'entreprise, gagner deux fois plus d'argent et découvrir à son entrée en fonction qu'on a la même rémunération que le big boss: c'est ce qui est arrivé à Carlota Ganduxe Icart, chargée de relations publiques, lorsqu'elle a intégré SafetyWing en 2022. Cette start-up en forme de micro-cabinet d'assurance a en effet mis en place un système dans lequel tout le monde touche le même salaire à la fin du mois.

Les soixante-huit personnes employées pratiquent le télétravail, explique Wired. Et pour cause: elles sont réparties sur une soixantaine de pays, du Canada à l'Indonésie, en passant par le Mexique ou la Suisse. Il faut dire que cette jeune entreprise, fondée en Norvège en 2018, s'est spécialisée dans l'assurance voyage. Et cet éparpillement des salariés fait partie des raisons qui ont poussé Sondre Rasch, cofondateur et patron de la boîte, à y instaurer l'égalité salariale.





Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le principe consistant à rémunérer les employés en tenant compte de leur localisation a pris du plomb dans l'aile. En outre, de nouvelles lois sur la transparence salariale sont apparues aux États-Unis et en Europe, rendant nécessaire de tout aplanir –puis de tout aplatir. De la part du PDG de SafetyWing, le choix est d'autant plus radical que les écarts salariaux entre salariés et patrons américains n'ont jamais été aussi élevés depuis 1965.

Est-il «normal de moins payer quelqu'un qui vit dans un pays ou une ville plus pauvre» au nom du pouvoir d'achat? Sans sourciller, le Norvégien a choisi de répondre non à cette question. Et cela fait le bonheur de ses collaborateurs et collaboratrices, qui ont enfin l'impression qu'on les considère à leur juste valeur.

Le genre du capital

C'est par exemple le cas du Sud-Américain Adrian Salazar, installé dans la ville colombienne de Medellín, après être passé par le Pérou: «Je sais que je ne devrais pas avoir besoin d'un salaire pour cela, mais ça m'a fait comprendre ce que je valais.» Même son de cloche de la part d'autres personnes travaillant pour SafetyWing, enfin débarrassées de ce sentiment d'infériorité lié à leur nationalité ou à leur domiciliation.

La suppression du critère géographique n'est pas le seul fait d'armes de SafetyWing: exit, aussi, les inégalités de genre dans la rémunération. La start-up a comblé ce fossé en un claquement de doigts –preuve que c'est totalement faisable et que les pays où le fossé salarial reste énorme (coucou la France) font sans doute preuve d'un brin de mauvaise volonté.

Carlota Ganduxe Icart se dit ainsi ravie de savoir que tant qu'elle travaillera dans cette société, elle ne revivra plus d'épisode semblable à la fois où elle a découvert que son petit ami, qui faisait un job similaire au sien, dans la même entreprise, était payé davantage.

En choisissant d'être lui aussi payé au même niveau que l'ensemble des salariés de sa start-up, Sondre Rasch a envoyé un message fort. Avec des conséquences immédiates sur la stabilité de son staff: sur les cinq dernières années, seulement 3% des personnes travaillant pour SafetyWing ont quitté le navire. Il faut dire que cet aplanissement salarial permet aussi de proposer des augmentations plus régulières, dont certaines sont substantielles –jusqu'à 10%. Vous devriez peut-être en toucher deux mots à votre boss.