Après sa sanction pro-Chine, Activision Blizzard perd un sponsor

Activision Blizzard ne s'attendait certainement pas à un scandale pareil en sanctionnant Chung Ng Wai, surnommé «Blitzchung», un joueur professionnel de Hearthstone accusé de violer les règlements de l'entreprise.

Lors d'un live début octobre, «BlitzChung» a profité d'une interview après une victoire pour enfiler des lunettes de ski, un masque à gaz, et scander un slogan de soutien aux manifestant·es de Hong Kong, alors que les règles de Blizzard interdisent normalement les déclarations politiques.

Le joueur de Hearthstone hongkongais «BlitzChung» appelle à la libération de son pays dans une interview après une partie.

Cet événement, qui aurait pu passer relativement inaperçu, a reçu une réponse rapide et sévère de la part de Blizzard. Chung, ainsi que les deux commentateurs qui l'interviewaient, ont été bannis des compétitions pour un an. Le joueur s'est aussi vu retirer la dotation financière censée récompenser sa victoire.

Malgré les dénégations de Blizzard, cette sanction est largement considérée comme un moyen de préserver ses activités commerciales en Chine. De multiples appels au boycott ont alors essaimé sur les réseaux sociaux, des mouvements de contestation ont pris corps au sein même de l'entreprise et des parlementaires ont appelé le développeur à revenir sur sa décision.

Mitsubishi mécontent

Sans surprise, il semblerait que le scandale ait aussi eu un effet sur les sponsors de l'éditeur. Le Daily Beast rapporte que Mitsubishi Motors Taiwan, qui sponsorisait la ligue d'e-sport Asie Pacifique d'Hearthstone a décidé de rompre ses liens avec Blizzard.

La rumeur avait enflé sur Reddit lorsqu'un internaute s'est rendu compte qu'un live avait été modifié afin d'effacer le logo de la marque. Une porte-parole de l'entreprise a ensuite confirmé au Daily Beast avoir annulé son sponsoring deux jours après le début du scandale.

Malgré sa tentative d'apaisement le 12 octobre, en réduisant de six mois la pénalité de Chung et des deux commentateurs, et rendant au joueur sa récompense financière, Blizzard traîne encore le poids de sa décision.

C'est donc avec un sponsor en moins et sous la menace de manifestations de la part des joueurs et des joueuses que se tiendra le 1er novembre la prochaine BlizzCon, sa grand-messe annuelle. L'édition 2019, où Overwatch 2 devrait être annoncé, sera mouvementée.