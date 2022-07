Save My Ink Forever, l'entreprise qui découpe et sauvegarde les tatouages de vos morts

Nous avons tous à l'esprit le scénario du Tatoué de Denys de La Patellière, sorti les écrans en 1968 et dans lequel Louis de Funès, marchand d'art cynique et forcément tout en mouvements, cherche par tous les moyens à récupérer un bout du dos de Jean Gabin, sur la peau duquel Modigliani a tatoué une œuvre unique –donc valant une fortune.

Pour saugrenu qu'il paraisse, ce business du tatouage post-mortem existe réellement, ainsi que le raconte Motherboard. Une entreprise américaine, baptisée Save My Ink Forever et basée dans l'Ohio, est ainsi missionnée par les proches de défunts pour sauvegarder ces bouts de peau encrés qui faisaient, dans la masse, leur unicité et leur personnalité.

Comme l'explique le site, Save My Ink Forever travaille avec des services funéraires de vingt-et-un États du pays et a réussi à développer son business au Canada et au Royaume-Uni. «Pour les personnes qui souhaitent avoir recours à ce service, c'est l'équivalent d'une cérémonie funéraire», explique à Motherboard Kyle Sherwood, «tattoo preservationist» et Chief Operating Officer de l'entreprise. «Cela a plus de sens pour eux qu'une messe à l'église.»

À lire aussi En plein Pacifique, le point Nemo, où les vaisseaux spatiaux se crashent pour mourir

Save My Ink Forever explique avoir mis au point un procédé capable de sécher la peau des défunts, comme dans un processus de momification, sans altérer leurs tatouages. Quand un proche demande la sauvegarde de ces derniers, un thanatopracteur spécialisé découpe la peau autour de la région concernée sur le corps de la personne décédée. Elle l'envoie ensuite au laboratoire de Kyle Sherwood dans l'Ohio, où le reste du travail dure trois mois.

«La gratitude des familles quand elles reçoivent l'œuvre... On nous dit: “Oh, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il est encore là, je voyais ce tatouage tous les jours et je peux désormais conserver une partie de cette personne avec moi!” Les gens transforment des cendres en diamants et, pendant l'ère victorienne, on coupait des cheveux pour en faire des bracelets: ce n'est pas très différent.»

Parcheminé

Pas très différent, mais d'une légalité potentiellement contestable, note Motherboard, qui a interrogé plusieurs spécialistes. Selon Tanya Marsh, autrice de The Law of Human Remains et donc plutôt versée dans la question, les thanatopracteurs retirant la peau des défunts pourraient tomber sous le coup de la loi dans certains États.

Si elle se dit plutôt en faveur d'une certaine flexibilité sur ce sujet, et n'avoir rien contre la pratique de Save My Ink Forever et les demandes des familles ou proches faisant appel à ses services, Tanya Marsh note, par exemple, qu'il est parfois légalement interdit de traiter le corps d'une personne décédée de manière «irrespectueuse».

Des procureurs pourraient donc engager des poursuites en se servant de ces lois sur «les atteintes aux cadavres», qui existent également en France. Des proches de la personne décédée pourraient également prendre ombrage, pour dire le moins, de traitements post-mortems pouvant aisément être considérés comme d'affreuses mutilations.

À lire aussi Le garage ukrainien qui transforme les vieilles bagnoles en mini-tanks

Save My Ink Forever explique de son côté faire très attention aux lois en vigueur dans les lieux où elle propose ces opérations, ainsi qu'à obtenir l'accord clair de tous les proches de la personne décédée.

Selon Kyle Sherwood, ce que fait l'entreprise est par ailleurs aussi un travail de préservation artistique. «Certains de ces artistes sont des Picasso ou des Rembrandt modernes, qui ne reçoivent pas le crédit qui leur est dû, parce que c'est de l'encre sur de la peau plutôt que de l'encre sur du parchemin», explique-t-il, comme pourrait le faire de Funès dans Le Tatoué.

Ça tombe bien: c'est en parchemin organique que Save My Ink Forever transforme la peau des défunts et défuntes sur laquelle sont gravées ces œuvres. Elles pourraient même bientôt se retrouver accrochées, à la découpe et sous verre, dans des musées quelques peu malaisants, comme c'est déjà le cas au Japon.