SpaceX se lance dans la construction de spatioports flottants géants

Tout est parti d'une offre d'emploi. La société aérospatiale SpaceX a indiqué sur son site être à la recherche d'ingénieur·es qui travailleraient «à concevoir et construire une installation opérationnelle de lancement de fusées offshore». L'emplacement? À Brownsville, au Texas, où sont actuellement testés les prototypes de fusées Starship.

Interpellé sur Twitter à propos de ces offres, Elon Musk, le directeur général de l'entreprise, n'a pas tardé à répondre: «SpaceX construit des ports spatiaux flottants de classe super-lourde pour Mars, la Lune et les voyages hypersoniques autour de la Terre.»

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw