Elle affirme avoir été virée parce qu'elle est blanche: Starbucks lui doit 25,6 millions de dollars

La cour fédérale du New Jersey a tranché: Starbucks devra verser 25,6 millions de dollars (près de 23,6 millions d'euros) à une employée américaine qui travaillait à Philadelphie (Pennsylvanie) avant d'être licenciée. Shannon Phillips avait poursuivi la société en affirmant qu'elle avait été renvoyée de son poste à responsabilité en raison de la couleur de sa peau.

Le jury a estimé que Starbucks n'avait pas respecté les droits de Shannon Phillips et que l'entreprise avait par ailleurs transgressé les lois en vigueur contre la discrimination raciale dans l'État du New Jersey. Petit détail pas piqué des hannetons: la plaignante est blanche.





Retard, envie pressante et «intrusion»

Quartz revient sur les faits, qui se sont déroulés en 2018. À cette époque, Shannon Phillips supervisait une partie des boutiques Starbucks de Philadelphie et de sa périphérie. En avril, deux hommes noirs, Donte Robinson et Rashon Nelson, sont entrés dans le café Starbucks du quartier de Rittenhouse Square et se sont installés sans commander, le temps d'attendre la personne avec laquelle ils avaient rendez-vous dans un cadre professionnel.

Pendant ce temps d'attente, Rashon Nelson a demandé à pouvoir accéder aux toilettes, ce qui lui a été refusé au motif qu'il n'avait rien commandé. Il a ensuite continué à patienter paisiblement avec Donte Robinson, toujours sans rien commander, puisque la troisième personne se faisait encore attendre.

Un manager de l'enseigne a alors décidé d'appeler la police, qui est arrivée sans tarder afin d'embarquer les deux hommes, arrêtés pour intrusion. Menottés parce qu'ils se sont assis dans un Starbucks sans commander tout de suite: voilà à quoi peut ressembler la journée de deux hommes noirs qui n'avaient fait de mal à personne.

Une vidéo de l'incident a circulé sur internet, générant des millions de vues et créant une indignation tout à fait méritée. En guise de réaction, Starbucks a décidé de fermer 8.000 de ses cafés pendant une journée, afin d'organiser une session de formation contre les biais racistes. La chaîne a également modifié son règlement concernant l'accès aux toilettes, désormais accessibles à tous les individus, qu'ils consomment ou non.

Blanche, mais surtout pas à la hauteur

En mai 2018, Starbucks a également pris la décision de limoger Shannon Phillips, affirmant qu'elle «n'était pas capable de s'occuper du marché philadelphien et de ses partenaires durant ce moment de crise» et décrivant une manageuse «dépassée, n'ayant absolument pas conscience de la gravité de cette situation».

Dans sa plainte initiale, Shannon Phillips affirme que Starbucks «a pris des initiatives visant à punir des employés blancs qui n'étaient pas impliqués dans les arrestations, mais qui travaillaient à Philadelphie et dans les environs, dans le but de montrer qu'il offrait à la communauté une réponse adaptée à cet incident».

L'un des arguments phares brandis par la plaignante et son avocat, c'est que Starbucks n'a pris aucune mesure contre Paul Sykes, le manager du café de Rittenhouse Square. Paul Sykes étant noir, Shannon Phillips en a déduit qu'elle avait été renvoyée parce qu'elle est blanche. Un bel exemple de raccourci, finalement validé par le jury chargé de se prononcer sur l'affaire cinq ans plus tard.

De leur côté, Donte Robinson et Rashon Nelson avaient obtenu, dès mai 2018, un accord financier avec Starbucks, dont le montant n'a pas été révélé. La ville de Philadelphie a également versé 1 euro symbolique à chacun des deux hommes. À leur demande, elle s'est également engagée à investir 200.000 dollars (environ 180.000 euros) dans un programme destiné aux jeunes entrepreneurs. La dignité a clairement choisi son camp.