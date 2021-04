Oubliez les points de fidélité: cette start-up offre des actions d'entreprise

Les compagnies aériennes vous font gagner des miles. De nombreuses marques et centres commerciaux permettent de cumuler des points fidélité. Les sites de e-commerce utilisent des systèmes de cash back, où l'on récupère un pourcentage de la somme dépensée. La start-up Bumped espère populariser un nouveau moyen de fidéliser les consommateurs: les récompenser directement avec des actions boursières.

Sur cette app créée en 2017 par David Nelsen, il suffit de sélectionner ses marques préférées parmi plus de 1.000 références dans seize secteurs (voyage, mode, automobile, alimentaire...) pour se voir attribuer des parts d'actions à chaque dépense dans ces boutiques.

Lorsque les entreprises ne sont pas cotées, l'utilisateur peut choisir d'acquérir une part d'une autre entreprise de son portefeuille. Bumped propose ainsi d'investir dans Amazon, Boeing, Coca-Cola, Google ou encore Netflix.

«Seule la moitié des Américains participent au marché boursier, regrette la start-up. Les récompenses en parts d'actions sont un moyen facile de devenir propriétaire des marques que vous aimez.» L'entreprise insiste aussi sur le fait que les actions permettent de voir son épargne «grossir beaucoup plus rapidement que si vous gardez votre argent sur votre compte d'épargne ou sous votre matelas». Ou s'effondrer, au choix.

Consumérisme militant

«Le concept de millions de personnes qui investissent des petites sommes est devenu beaucoup plus répandu avec Robinhood, explique David Nelsen dans une interview à Vox. Lorsque j'étais investisseur, c'était plus difficile de posséder des actions. Grâce à la technologie, nous disposons aujourd'hui d'outils pour décomposer les actions en petits bouts afin permettre à plus de gens de participer.» Une action Amazon à 3.400 dollars n'est en effet pas à la portée de tous.

Selon une étude menée par la Columbia Business School en se basant sur les données de Bumped, ce nouveau type de programme fidélité serait surtout très intéressant pour les marques. Posséder des actions dans une entreprise fidélise les consommateurs et augmente de 40% les sommes dépensées dans cette entreprise.

Pour Vox, le succès de Bumped repose sur la montée du «consumérisme militant» observé durant la présidence Trump. «Les consommateurs portent un regard critique sur les marques qu'ils achètent. Ils exigent plus d'engagement des entreprises, mais sont aussi prêts à boycotter ou à mener des campagnes sur les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement.» Gare au retour de bâton.