Vendue sur Alibaba, l'ElectricKar K5 coûte moins cher qu'un smartphone

Alibaba nous avait habitués à vendre tout et n'importe quoi à une fraction du prix pratiqué ailleurs mais, cette fois, le géant chinois du e-commerce s'est surpassé: une voiture électrique, l'ElecticKar K5, y est disponible pour 1.775 euros.

Conçu et vendu par la société chinoise Regal Raptor Motors, le véhicule peut aussi être acheté en lot. En en achetant neuf ou plus, car après tout qui n'a pas besoin de neuf voitures ou plus, il est ainsi possible de faire baisser le prix à 1.521 euros, soit près de 100 euros de moins que l'iPhone le plus cher.

Bien sûr, à ce prix-là, ne vous attendez pas à un bolide. Dotée d'un moteur de 800 W, la K5 ne peut rouler qu'à 40 kilomètres/heure au plus rapide, et n'est dotée que d'une autonomie de 66 kilomètres.

Cette voiture ne peut donc être utilisée qu'en ville. Ce n'est pas étonnant puisque Regal Raptor est habituellement spécialisé dans les trottinettes électriques et les petites motos légères.

Mini-pot de yaourt

Dotée de deux places l'une derrière l'autre, la K5 est longue de 2,2 mètres, large d'1,9 mètre et haute d'1,62 mètre. Avec ses courbes arrondies à l'avant et son allure de vieille mini-italienne, le surnom de «pot de yaourt» aura rarement été aussi bien porté.

Pour l'instant, l'ElectricKar K5 n'est disponible qu'en Chine, où elle peut être conduite sans permis. Si elle veut un jour pouvoir parcourir les routes européennes, il faudra qu'elle se mette aux normes du continent, ce qui risque de faire augmenter son prix.

Ce n'est pas un hasard si un tel véhicule voit le jour en Chine. Le pays dispose du plus grand marché mondial pour les véhicules électriques et, encouragée par le pouvoir, l'industrie y est en pleine expansion.

D'après l'analyste Quichacha, 81.000 entreprises se sont jointes au secteur des véhicules à énergies nouvelles, portant le total à un chiffre ahurissant de 321.000. Le gouvernement estime même désormais qu'il existe trop de constructeurs, et souhaite logiquement que le marché se consolide.