Tesla: un gros pépin en Chine avant un désastre international?

C'est vrai de Tesla comme de tous les grands constructeurs mondiaux: la Chine et sa classe moyenne supérieure, aux moyens de plus en plus grands, sont un eldorado à conquérir pour quiconque saura bien y vendre ses produits.

Pas un hasard si Elon Musk a présenté avec une telle fierté sa nouvelle Giga de Shanghai: elle est le signe que Tesla souhaite s'implanter durablement dans le pays et y tailler sa part du lion.

L'image de la marque et ses désirs de blitzkrieg vont cependant prendre un sacré coup: Tesla a annoncé le rappel de la bagatelle de 30.000 véhicules, plus précisément 29.193 Model S et Model X, qu'elle avait spécifiquement produits pour le marché chinois entre 2013 et 2018.

Mauvais signal

En cause, un problème de conception aux conséquences potentiellement catastrophiques, qui touche les suspensions –avant et arrière– des autos susnommées. Selon l'autorité chinoise de régulation et les précisions de la marque, un choc important peut provoquer une fissure dans les jonctions mécaniques de ces suspensions, avec une possibilité de bris pur et simple en cas de nouveau cahot.

Comme le note le site spécialisé Electrek, les véhicules incriminés ont été produits aux États-Unis, et il semble peu probable que des pièces ou design spécifiques aient été adoptés pour le marché chinois. Cela signifie que ce rappel asiatique pourrait n'être que le coup d'envoi, pour la marque, d'un rappel global des voitures présentant les mêmes défauts de conception.

Alors que Tesla continue de battre ses propres records de profits et de production, la qualité de fabrication des véhicules sortant de ses chaînes est régulièrement mise en cause.

Ce genre de rappel est plutôt commun dans l'industrie automobile. Mais cette alerte chinoise sur deux des modèles phares de la marque pourrait, malgré l'avance dont la firme dispose indubitablement, finir par peser dans l'imaginaire de la clientèle, à laquelle un choix de plus en plus vaste est proposé.