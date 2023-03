Tesla: l'Investor Day et le «Master Plan 3» d'Elon Musk ont fait pschitt

Tesla a certes retrouvé quelques belles couleurs en bourse ces derniers mois, mais reste bien loin des sommets atteints à l'automne 2021, quand le constructeur était valorisé à hauteur de 1.000 milliards de dollars.

La firme automobile d'Elon Musk est attaquée de tous côtés. Par les vieux de la vieille du secteur qui accélèrent leur électrification et lui passent parfois devant dans certains domaines cruciaux, comme la partie logicielle. Par de nouveaux venus chinois aux ambitions débordantes, telle BYD qui, après avoir dépassé Tesla dans l'empire du Milieu compte bien s'attaquer à l'Europe et aux États-Unis.

Par la justice et les régulateurs américains, qui prennent ombrage des vantardises commerciales de la firme quant aux capacités de conduite autonome de ses véhicules, et ont lancé des procédures inquiétantes pour son avenir.

Par certains investisseurs qui, mécontents des annonces fracassantes d'Elon Musk et des réalités plus ternes de ses voitures, ont pour certains décidé d'entamer un procès à la marque. Par elle-même également: 362.000 véhicules ont dû être «rappelés» en février –ou du moins mis à jour en urgence– du fait d'un bug logiciel suffisamment sérieux pour provoquer des accidents routiers.

Beaucoup, chez Tesla comme chez ceux qui la financent, comptaient donc sur les annonces de l'«Investor Day» organisé pour les caresser dans le sens des dollars, pour appuyer le net rebond des derniers mois et dessiner un horizon à nouveau teint de gloire.

Ils en sont, semble-t-il, pour leur frais. Si Elon Musk a profité de l'événement pour dérouler la troisième partie de son «Master Plan», destiné à sauver le monde par l'électricité, les annonces concrètes, datées et sérieuses ont été beaucoup moins nombreuses que prévues. Et, comme l'explique CNBC, le cours de l'action Tesla a glissé de 5% à la suite de ce raout semble-t-il jugé décevant.

Plan-plan

Beaucoup attendaient notamment l'annonce concrète d'un tout nouveau modèle de la marque, celui à 25.000 dollars qu'Elon Musk avait déjà évoqué il y a quelques années, et qui rendre la marque accessible à un plus grand nombre de clients potentiels. Rien de tel n'a été annoncé, sinon sous forme de vagues plans pour un avenir incertain.

Une nouvelle génération de batteries? Non plus, bien que des annonces concernant un moteur compatible avec tous types de piles et n'utilisant pas de terres rares ou des modifications dans les véhicules existants aient été évoqués pour faire baisser les coûts de production.

Parmi les points positifs ou notables, Tesla a confirmé avoir réussi à accélérer sa cadence de production: 1,31 million de véhicules ont été livrés en 2022, et le responsable industriel Tom Zhu a annoncé que la marque avait cette semaine dépassé les 4 millions d'autos mises sur les routes.

Annoncée mardi, la construction d'une nouvelle Gigafactory au Mexique fait également partie des grandes nouvelles de la semaine, tout comme la confirmation que le très attendu Cybertruck verrait bien le jour avant la fin de l'année.

Quant à la troisième partie du «Plan Maître» d'Elon Musk, elle se déroule sur les décennies à venir, et prévoit en cinq points de poursuivre la sorties de nos sociétés de leur ère fossile.

Encore très floues pour certaines, les cinq étapes évoquées ont été le remplacement des énergies carbonées par d'autres renouvelables, la généralisation des pompes à chaleur dans les foyers et collectivités, l'électrification des hautes chaleurs nécessaires dans certaines industries ou celle de la production d'hydrogène, la complétion du passage aux voitures électriques ou, c'est plus nouveau pour Tesla, des plans similaires concernant les avions ou le trafic maritime.