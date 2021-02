Après le black-out, les Texans font face à des factures délirantes

Une dérégulation trop poussée et des conditions climatiques exceptionnelles ont, mi-février, mis le Texas et sa population à genoux. Face à une forte demande, inhabituelle et provoquée par de rares températures arctiques, handicapée par une impréparation technique qui fait scandale, sa grille énergétique s'est presque totalement effondrée, laissant des millions de foyers et industries dans le noir.

Ceux qui ont eu la chance de continuer à recevoir un peu de courant, même de manière intermittente, auraient peut-être préféré un black-out complet. Car ils font désormais face à des factures délirantes, dont l'acquittement, en particulier en période de crise, relève de l'exploit –l'une d'elles a atteint 17.000 dollars (14.000 euros), rapportent les médias locaux.

Là encore, comme l'explique le site de la NPR, c'est la dérégulation tarifaire propre au Texas qui est en cause. Les foyers les plus chèrement touchés par ces folles factures douloureuses sont ceux ayant souscrit à des contrats à tarif variable.

En temps normal, ceux-ci aident à profiter d'une énergie au prix maîtrisé, et les creux tarifaires, notamment la nuit, permettent de programmer les appareils ménagers les plus gourmands. Mais les temps n'étaient pas normaux, et les prix ont explosé en quelques heures.

Surprise, surprise!

La hausse fut telle que l'un des fournisseurs de contrats à tarif variable les plus populaires au Texas, Griddy (dont le nom peut curieusement être compris comme «avare»), a demandé en urgence à sa clientèle de changer d'opérateur.

Updated Griddy bill! 1300 sq ft. Heat set at 60, no laundry, no running dishwasher, no stove/oven cooking, only used air fryer , lights off during the day candles at night most of the time , Tv on some. Some how they say I used 1772 khw. $5,000 @wfaa @FOX4 pic.twitter.com/r1eidadyur — kat and tony (@katandtonyT) February 20, 2021

very awesome time to be a texan 👍🏼 pic.twitter.com/zbn9bbxlim — badgirIkiki (@badgirIkiki) February 19, 2021

Griddy fait porter le chapeau au gestionnaire texan de la grille énergétique, l'ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), ainsi qu'à la Public Utility Commission of Texas. Au cœur de la crise, la seconde a autorisé la première à augmenter les tarifs de gros de l'électricité, pour refléter l'impact de la demande accrue.

Quand le tarif moyen est de 12 cents de dollars le kWh en temps normal, note NPR, l'ERCOT a laissé ce prix de gros grimper jusqu'à 9 dollars. Une explosion qui s'est immédiatement répercutée sur les factures des foyers concernés.

Griddy a publiquement pris fait et cause pour sa clientèle, affirmant qu'elle allait lutter à ses côtés pour réclamer des comptes aux instances responsables de la (non) gestion de la grille texane.

Gouverneur de l'État, Greg Abbott a également organisé une réunion d'urgence pour traiter de ces factures exhorbitantes. «Nous avons la responsabilité de protéger les Texans de ces hausses de factures», a-t-il déclaré.

L'étendue réelle du phénomène n'est pas connue. Un groupe bipartisan cherche à rassembler les cas, et un juge élu de l'État a lancé un appel sur Twitter pour que les victimes se fassent connaître.

Tweet back at me please-

What electric companies sold Texans variable rate plans? Variable rate plans are predatory as we all clearly are seeing now!

Who did they target with those plans and what did they tell them? — Clay Jenkins (@JudgeClayJ) February 20, 2021

Car nombre d'entre elles tombent des nues en découvrant leur situation contractuelle et ces factures à quatre, voire cinq chiffres. Il semble que les opérateurs texans aient la fâcheuse tendance à faire passer leur clientèle à leur insu sur un contrat à tarif variable une fois le terme de leur contrat traditionnel atteint. Décidément, le manque de règles peut coûter cher.