Le palmarès des compagnies aériennes qui annulent le plus (et le moins) de vols

Manque de personnel criant poussant le géant Heathrow à suspendre la vente de billets, trafic en fort rebond (le fameux «revenge travel») après des mois de retenue imposés par au Covid, cauchemar pour des bagages n'ayant jamais été pris dans un tel chaos, patrons de compagnies low cost exigeant de leurs pilotes qu'ils volent même épuisés...

Prendre l'avion, depuis quelques semaines, s'est transformé pour certains voyageurs en un véritable parcours du combattant. Le pire, car le plus radical, réside sans doute dans les annulations de vol par dizaines de milliers qu'imposent certaines compagnies, et qui laissent les passagers et vacanciers le bec (mais pas les pieds) dans l'eau.

À lire aussi La Terre a accéléré sa rotation (et battu son propre record)

Bloomberg s'est penché sur les données de la firme Cirium pour établir un palmarès des pires (et des meilleures) compagnies aériennes en termes d'annulations de vols. Loin d'être exhaustive car ne s'intéressant qu'à 19 grosses compagnies, la liste offre tout de même quelques indices sur celles qu'il semble préférable d'éviter –si du moins vous en avez la possibilité.

Ô vol, suspends ton temps

En tête du classement des compagnies ayant annulé le plus de vos ces trois derniers mois, trône Virgin Australia. La compagnie australe a annulé près de 2.200 vols, soit 5,9% de ceux prévus, à comparer avec les 1,4% de la même période en 2019. Un désastre opérationnel qui lui aurait coûté 70 millions de dollars/euros en compensations aux passagers lésés.

Si Virgin Australia n'est peut-être pas la compagnie que vous avez le plus de chance d'emprunter ces prochains mois, il n'en est pas de même pour KLM, omniprésente en Europe. Elle arrive seconde de ce sombre classement, avec 5,8% de ses vols annulés sur la même période de trois mois –et, comme pour d'autres compagnies du même calibre la tendance n'est pas prête à s'améliorer, British Airways ayant par exemple annoncé 10.000 annulations.

Qantas a annulée quant à elle 3,3% de ses vols, la Lufthansa 3,1%, British Airways 3%, American Airlines ou United Airlines 2,6%. Air France ne s'en tire pas trop mal avec 0,9% des vols annulés, tout comme Ryanair avec 0,7% –ce qui vue le nombre des trajets planifiés par les deux compagnies représente tout de même une masse importante de voyageurs déçus.

À lire aussi En plein chaos, les passagers placent des trackers dans leurs bagages pour ne pas les perdre

Comme le note Bloomberg, Cirius a utilisé une méthode de calcul utilisée par Qantas dans les rapports qu'elle remet à ses actionnaires. Des centaines de compagnies, pour certaines moins fidèles à leurs promesses encore, ne sont pas inclues à ce classement.

Prises de court par le rebond du trafic, les compagnies qui avaient traversé la crise en dégraissant abondamment leur personnel cherchent désormais à embaucher en urgence du personnel au sol ou naviguant, voire des pilotes également en pénurie, pour tenter d'échapper à cet enfer. En attendant, c'est vous qui allez peut-être trinquer –mais pas à 30.000 pieds.