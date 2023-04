Truanderie géniale car absurde, les 60 mètres de la Bayside Canadian Railway ont été démolis

Face à une «belle» arnaque, comme face à un casse spectaculaire, l'esprit peut parfois avoir des réactions ambivalentes: il condamne la nature de l'action et se désole pour les victimes, mais ne peut empêcher une petite tendance à l'admiration pour les conditions dans lesquelles elle a été imaginée.

C'est sans doute le cas pour la Bayside Canadian Railway, une truanderie absurde et géniale destinée à contourner les règles américaines du commerce, basée sur une ligne de chemin de fer de 60 mètres à peine, et aux aventures de laquelle The Drive a consacré un récent article.

Aux États-Unis, une fameuse loi des années 20 est nommée le Jones Act, ou le Merchant Marine Act. Elle a initialement été votée pour trouver une occupation aux immenses flottes de navires bâtis pour ravitailler l'Europe lors de la première guerre mondiale, et est considérée comme l'une des plus protectionnistes du pays.

Sa règle de base est simple: tout transport de marchandises d'un port américain à un autre doit être fait par un navire battant pavillon américain, construit sur le sol des États-Unis, possédé et opéré par des nationaux. Une exception a néanmoins été ajouté un peu plus tard à ces raides obligations: «sauf si une partie du transport se fait par rail au Canada».

À lire aussi La Finlande, petite nation mais nouveau poids lourd pour l'Otan face à la Russie

Le Jones Act, bien sûr, coûte cher à de très nombreuses entreprises, qui aimeraient passer par une marine à bien moindre coût pour transporter leurs biens d'une côte à l'autre. C'est le cas d'American Seafoods, une énorme entreprise de produits de la mer, qui fait venir ses poissons d'Alaska.

Court-circuit

Il y a quelques années, la firme a trouvé une parade ahurissante et absurde pour faire de vastes économies sur ses coûts de transport. Bien moins coûteux que ceux, américains, auxquels elle devrait faire appel, des navires appareillent les entrailles pleines de poisson du port de Dutch Harbor pour rejoindre, via le canal de Panama, un petit coin anonyme du Nouveau Brunswick, au Canada.

Là, elles déchargent leur cargaison. Celle-ci est placée dans un camion qui, lui-même, est placé sur ce qui est sans doute l'une des plus petite liaison ferroviaires du monde, la Bayside Canadian Railway.

Sur ces 200 pieds à peine de rails, le camion fait un micro-voyage et voilà: l'exception au Jones Act est techniquement respecté. Les camions peuvent reprendre leur route vers la côte Est des États-Unis et leurs ports de destination sans être dans l'illégalité, et permettant à American Seafoods et à deux structures lui étant liées, nommées Kloosterboer International Forwarding et Alaska Reefer Management, de faire de substantielles économies.

À lire aussi KFC et ses concurrents ont un gros problème de petit poulet

Sauf que les autorités américaines ne l'ont pas entendu de la même oreille lorsqu'un indicateur leur a parlé de ce schéma tout simple, très malin, et tout à fait crapuleux: une procédure judiciaire a été lancée en 2021 contre Kloosterboer International Forwarding et Alaska Reefer Management, avec le risque de pénalités pouvant aller jusqu'à 350 millions de dollars (320 millions d'euros).

Le procès a été perdu par les entreprises, qui ont cependant évité le pire et cette épée de Damoclès d'un tiers de milliard de dollars qui planait au-dessus d'elles. Le tribunal a en revanche expliqué en substance que la Bayside Canadian Railway ne respectait pas les règles et exception du Jones Act, en conséquence de quoi cette mini-ligne ferroviaire devenue mythique a fini par être démantelée.