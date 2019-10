Comment avoir l'air compétent quand on ne l'est pas forcément

Dire que tout est une question de confiance en soi n'est pas qu'un cliché: au travail, feindre une compétence dont on ne dispose pas peut se révéler impératif, mais difficile.

«Les gens ont peur de demander de l'aide parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air bête ou donner l'impression de ne pas savoir ce qu'ils font», analyse pour CNN Jodi Glickman, l'auteur de Great on the Job: What to Say, How to Say It. The Secrets of Getting Ahead.

Demander conseil

Demander de l'aide est pourtant la clé du respect de vos collègues. Cela peut sembler contre-intuititif, mais si un domaine vous échappe, le meilleur moyen d'avoir l'air compétent est en fait de reconnaître ne pas l'être.

Faites la vie dure au syndrome de l'imposteur: vous méritez votre place et les opportunités que l'on vous donne. «La plupart du temps, les gens en savent plus qu'ils ne le pensent, mais se concentrent sur le négatif», constate Anna Bray, directrice et coach de carrière à Jody Michael Associates. «Faites une liste des choses que vous savez bien faire, séparez les faits de la peur que vous ressentez.»

À lire aussi Apprenez à gérer votre collègue psychopathe

Cela dit, que faire lorsque vous ne disposez d'aucune des compétences requises pour une tâche spécifique? Tout n'est pas perdu. L'ingrédient secret est l'enthousiasme. Avouez à votre patron·ne que vous ne l'avez jamais fait avant, conseille Glickman, mais que vous êtes prêt·e à relever le défi.

Mettez un plan au point, et demandez conseil à des collègues qui ont déjà géré ce genre de projet. L'important est la transparence –vous débrouiller seul·e sur une tâche inconnue tout en prétendant que tout ira pour le mieux revient à s'assurer d'un échec.

Poser les questions correctement

Si reconnaître une vulnérabilité construit un rapport de confiance et de gratitude, attention à ne pas avoir l'air trop vulnérable. Plutôt que de simplement dire «Je ne sais pas» ou «Cela ne fonctionne pas», formulez votre requête de manière plus assertive.

«J'ai besoin de ton aide. J'ai essayé ces solutions et elles n'ont pas marché. Tu as des recommandations en particulier?», indique comme exemple de formulation la spécialiste en RH Andrea Goeglein dans un article pour Quartz at Work. «J'ai besoin de ton expertise. Tu as déjà été confronté à cette situation, non? Tu pourrais m'expliquer comment tu as fait?»

Tant que vous ne redemandez pas la même chose plusieurs fois à la même personne, demander de l'aide vous aidera à avoir l'air compétent –après tout, reconnaître ses lacunes et vouloir progresser est une qualité souvent louée.

Dire non

Ne pas avoir l'air trop vulnérable passe aussi par une compétence souvent oubliée lorsque l'on manque de confiance en soi: dire non. «Vous ne pouvez pas remplir tous les rôles pour tout le monde», souligne Angélica S. Gutiérrez, une professeure de commerce à la Loyola Marymount University dans un autre article de Quartz.

«Comprendre vos limites et vous donner la permission de laisser passer certaines opportunités vous permettra de vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment et priorisez.»