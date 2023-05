Des enfants de 10 ans employés la nuit: ça se passe comme ça chez McDonald's

C'est dans le Kentucky, à Louisville, qu'est née l'entreprise KFC (sigle qui, comme chacun sait, signifie «Kentucky Fried Chicken»). Mais cet État américain fait aujourd'hui parler de lui à cause d'une autre chaîne de restauration rapide, et pas des moindres: McDonald's. Trois de ses restaurants franchisés viennent en effet d'écoper d'une amende conséquente pour avoir fait travailler des enfants.

Le département américain du Travail a officialisé la décision dans une déclaration publiée le 2 mai: ces trois franchisés sont sommés de payer 212.544 dollars (environ 192.000 euros) pour de multiples violations des lois fédérales sur le travail des mineurs. L'amende fait suite à une découverte effarante: 305 enfants étaient employés par ces restaurants dans le cadre de missions interdites aux mineurs, sans aucun respect du code du travail.





Quartz ajoute qu'à Louisville, la plus grande ville du Kentucky, deux enfants de 10 ans étaient exploités par le restaurant local: la direction les aurait forcés à travailler jusqu'à 2h du matin, dans un environnement dangereux pour eux (huiles de fritures et plaques de cuisson) et, qui plus est, sans aucun salaire.

Du côté des restaurants incriminés, on se défend comme on peut. Dans une déclaration envoyée à Quartz, l'opérateur Bauer Foods affirme ainsi que «les deux enfants de 10 ans prétendument employés étaient ceux d'un manager travaillant de nuit, qui lui rendaient visite sur son lieu de travail sans être autorisés par la direction de la franchise à se trouver dans cette partie du restaurant». Mais ils ont visiblement fini par faire des frites et des McFlurry en pleine nuit.

Unhappy meal

La direction nationale de McDonald's a vivement condamné ces actes, les qualifiant d'«inacceptables». Mais Quartz fait remarquer que concernant le travail des mineurs, l'entreprise au M jaune est très loin d'être irréprochable: ses franchisés ont été épinglés à de nombreuses reprises pour avoir transgressé les règles en vigueur.

En juin 2022, un restaurant du Tennessee a par exemple été sanctionné d'une amende de 3.000 dollars (2.715 euros) parce qu'un ado de 15 ans s'était retrouvé avec des brûlures après avoir utilisé les friteuses. Et un bilan dressé en décembre 2022 concernant la région de Pittsburgh (Pennsylvanie) fait état d'une bonne centaine de violations. Dans ce même État, sept autres établissements ont également été condamnés par la justice en février 2023, pour un total de 150 situations illégales.

Quartz précise qu'en raison du statut des fast-foods incriminés, McDonald's ne peut pas être considéré comme directement responsable de ces pratiques illégales. Une décision de justice de 2019, qui fait désormais jurisprudence, permet par ailleurs au géant du restaurant de poursuivre ses activités sans être trop éclaboussé par de tels scandales.