En pleine pénurie, Uber balance des dizaines de milliers de vélos à la décharge

Initialement publiées par le site spécialisé Bike Share Museum, ces photos et vidéos font mal au cœur à la fois au twitter vélotaffeur américain et aux adeptes de l'économie verte, circulaire et responsable –celles et ceux qui cumulent les deux attributs étant doublement écœuré·es.

Bikes on bikes on bikes just being needlessly recycled instead of repurposed🚲🚲🚲🗑️ pic.twitter.com/6eHNfyimwv — Cris Moffitt (@CrisMoffitt) May 22, 2020

Engluée dans la crise, Uber s'est débarrassée début mai de Jump, sa flotte déficitaire de vélos et trottinettes rouge vif en libre-service, transférée à son ex-concurrent Lime. Que faire alors des deux-roues allant de pair avec la société qui les louait?

À lire aussi La bulle des trottinettes électriques est-elle en train d'éclater?

Les mettre en vente ou en faire donation aurait pu constituer une option. Alors que la peur du Covid-19 éloigne logiquement beaucoup d'Américain·es des transports en commun, que les ventes de vélos, en particulier à assistance électrique, explosent dans le pays au point de créer des pénuries aggravées par la guerre commerciale avec la Chine, la décision aurait semblé logique.

Laisser à Lime le soin de trouver un usage à ces dizaines de milliers de bicyclettes vouées à l'abandon était, de manière tout aussi rationnelle, une autre option envisageable. Mais business is business et une grande partie du personnel de Jump ayant pris la porte alors que la négociation était signée, un transfert technologique complet était de facto rendu impossible.

Vulgaire féraille

Uber a quant à elle expliqué à Fast Company avoir pris la décision de proprement recycler les vélos, faisant face à de trop nombreux obstacles techniques ou légaux pour pouvoir procéder à des donations ou pour les revendre à bas prix au grand public.

Bike Share Museum raconte pourtant une tout autre histoire. Des ex-employé·es de Jump ont contacté le site pour lui confirmer que des containers entiers de vélos étaient en train d'être mis au rebut, placés en décharge, transformés en vulgaire féraille une fois les batteries retirées par une obscure société tierce, ce qu'explique en détail une enquête de Vice.

Le gâchis est incommensurable et difficile à chiffrer. Les informateurs du site semblaient s'accorder sur une somme de 20.000 unités, quand un thread reddit parle lui de 30.000 deux roues destinés à la poubelle.

Fondateur de Bike Share Museum, Kurt Kaminer s'étrangle de voir ces gaspillages arriver «au beau milieu d'une pandémie sans précédent qui a littéralement fait des vélos des objets de survie». «Même lourds, ils auraient pu servir de moyen de transport pour les nombreuses personnes que le Covid-19 a menées à la ruine», ajoute-t-il.