Boum: pour épuiser la Russie, les États-Unis vont multiplier leur production de munitions par six

Depuis le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, les États-Unis envoient armements et munitions en grand nombre à Kiev, afin de l'aider à rester à flot –voire à faire mieux– face à Moscou.

Comme pour leurs alliés européens, où le problème semble plus aigu encore, le problème pour l'État-major américain est que ces pétoires et leurs projectiles, Javelin, Stinger et Mistral, M270 et M142 Himars, M177 ou Caesar, GLSDB, simples obus de 155mm (envoyés à plus d'un million d'exemplaires) sont puisés sur les stocks nationaux et commencent à manquer, pour l'aide comme pour la défense du pays lui-même.

Lors d'une récente conférence, l'un des porte-parole du géant de l'armement Ratheon a ainsi expliqué que les envois de lance missile anti-antichars Javelin à l'Ukraine avaient représenté l'équivalent de 5 ans de production, contre 13 ans de production pour les défenses anti-aériennes Stinger envoyées à Kiev.

L'armée américaine, qui n'aime pas voir ses propres stocks stratégiques baisser à ce point, qui parie sur un conflit au long cours et souhaite voir bien au-delà, n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Elle a donc annoncé une augmentation de la production nationale de munitions et d'armement. Pas une petite croissance: dans certains cas, elle pourrait être multipliée par 6 dans les toutes prochaines années.

Un officiel de l'armée US, Doug Bush, a ainsi donné quelques détails à DefenseNews sur cette dantesque relance de l'industrie nationale de l'armement. Selon lui, tout est déjà financé sur des années, pour d'abord tripler la cadence de production d'obus de 155mm, puis la doubler à nouveau si ce n'est pas suffisant.

Bras de fer et d'acier

L'idée, notamment, est d'entamer un bras de fer industriel avec la Russie, dont l'économie souffre et dont la propre industrie est fortement handicapée par les sanctions imposées par l'occident, au point qu'elle fait appel à l'Iran pour ses drones et missiles, voire à la Corée du Nord pour ses obus.

Provoquer un marathon des munitions, pour voir son ennemi s'essouffler dans l'effort: bien que les choses soient cette fois beaucoup plus réelles, il y a comme une légère réminiscence de l'Initiative de défense stratégique (IDS) –la «Guerre des Étoiles» pensée par Reagan– et de la ruine de l'URSS à laquelle elle a contribué dans les années 80.

«Nous pouvons en ce moment aider l'Ukraine, mais le plan est sur le mi et le long-terme, a expliqué Doug Bush à DefenseNews. Si cette guerre dure trois ou quatre ans, nous serons dans une bonne position pour produire seuls bien plus que la Russie –et si l'on combine cela avec les capacités de nos alliés, celles de Moscou paraîtront minuscules. Ils ne pourront pas tenir la cadence.»

Le même Bush note que les obus d'artillerie ne sont pas les seuls concernés par ce vaste programme, dont la tenue dans le temps nécessitera l'imprimatur régulier des législatures en place. Ainsi, les projectiles guidés que tirent les Himars, tout comme les Javelin, devraient eux aussi voir leur production doublée.

Les lanceurs eux-mêmes sont concernés: les Himars devraient ainsi sortir comme des petits pains des lignes américaines, notamment parce que la demande ne concerne pas que l'Ukraine avec de nombreuses nations, notamment du front Est de l'Otancherchant à s'en doter en grandes quantités, à l'image de la Pologne.

Le fait d'imaginer un plan comme celui-ci, s'étalant sur plusieurs années et reposant sur des chiffres concrets, permettra aux firmes américaines de l'armement d'investir dans leurs usines sans crainte que la demande ne s'assèche trop vite. C'est, par ailleurs, ce que réclament certains leaders européens, comme Emmanuel Macron en France ou Olaf Sholz en Allemagne, pour leurs propres filières et forces armées.

«Il faut être clair quant au signal de la demande et les volumes, sur plusieurs années, et l'industrie pourra ensuite développer ses capacités, a expliqué Ellen Lord, spécialiste en acquisition d'armements, à des journalistes. Mais les cadres de ces firmes ne peuvent pas aller voir leur comité directeur et dire "Hé, je pense qu'il va y avoir beaucoup de commandes bientôt, dépensons 50 millions pour construire une nouvelle usine et croisons les doigts".»

Les personnes interrogées par DefenseNews admettent qu'il reste encore beaucoup à faire pour que cette machine industrielle de guerre soit intégralement sur pieds, et que les actuels points de blocages se lèvent. Les États-Unis y travaillent d'arrache-pied, et Moscou –voire d'autres rivaux plus lointains– doivent observer cela avec un certain intérêt.