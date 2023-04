Comment, malgré les sanctions, les puces américaines continuent d'affluer en Russie

Leurs petites entreprises ne connaissent pas la crise. Alors que Washington interdit, depuis le début de la guerre en Ukraine, la plupart des exportations de semi-conducteurs américains vers Moscou, ceux-ci continuent à déferler sur le marché russe, via des revendeurs chinois peu scrupuleux, dévoile une enquête du magazine japonais Nikkei Asia.

Comme le montrent les données douanières russes, ces composants stratégiques transitent principalement par Hong Kong et la Chine continentale.

Du 24 février au 31 décembre 2022, celles-ci ont enregistré au moins 3.292 importations de semi-conducteurs, dont le montant dépasse 100.000 dollars (environ 90.400 euros), pour un total de 740 millions de dollars (près de 669 millions d’euros).

Quelque 2.358 d'entre elles, soit environ 72% du total, concernaient des puces américaines de constructeurs tels que Intel, Advanced Micro Devices, Texas Instruments et d’autres.

Parmi ces importations de plus de 100.000 dollars, 1.774, soit plus de 75%, avaient été expédiées depuis Hong Kong ou la Chine continentale, pour un montant total de 570 millions de dollars (plus de 515 millions d’euros). Parmi ces semi-conducteurs, figuraient nombre de composants dépassant la valeur unitaire de 10.000 dollars, ce qui démontre leur caractère avancé.

Cerise sur le gâteau: la plupart des composants ont été expédiés par de petites et moyennes entreprises, dont certaines ont été créées après l’invasion russe du 24 février 2022.

Ces chiffres montrent aussi une explosion des exportations de semi-conducteurs de la Chine vers la Russie, en réaction aux sanctions américaines. En 2021, les douanes n’enregistraient que 230 transactions supérieures à 100.000 dollars, pour un total de 56 millions de dollars (environ 47 millions d’euros).

«Parmi les articles de grande valeur signalés dans les données d'exportation, figuraient des microprocesseurs d'Intel et d'AMD, ainsi que des FPGA [réseaux de portes programmables in situ, ndlr] de Xilinx, une filiale d'AMD. Les FPGA sont un type de circuit intégré réinscriptible et programmable, largement utilisé dans les missiles», détaille le quotidien économique japonais Nikkei.

«Les expéditions […] comprenaient également des puces d'Analog Devices, Texas Instruments et On Semiconductor –des entreprises toutes connues pour fabriquer des semi-conducteurs de qualité pour des applications industrielles–, ainsi que des composants de puces radiofréquence haut de gamme de Qorvo», poursuit le journal nippon.

Autant d’indices qui pointent une probable utilisation militaire de ces composants. Les puces sont essentielles dans les missiles, chars, drones ou chasseurs, pour assurer des fonctionnalités telles que le guidage, le radar, la vision nocturne et tutti quanti.