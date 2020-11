Près d'un milliard de dollars en bitcoins ont été transférés d'un mystérieux portefeuille

Si le bitcoin et la blockchain garantissent un certain secret à celles et ceux qui en font un usage discret, les transactions attirent un peu plus les regards quand elles se font en 24 heures à peine et sont d'un montant de 69.369 BTC, soit près de 850 millions d'euros à l'heure où ces lignes sont écrites.

C'est ainsi qu'Alon Gal, co-fondateur de la firme de sécurité Hudson Rock, a pu, comme le rapporte Ars Technica, s'apercevoir que quelque chose de majeur –et de suspect– était en train de se dérouler dans les échanges feutrés de la cryptomonnaie star.

UNBELIEVABLE - Someone was able to crack the password of the Bitcoin wallet I reported on only a short time ago and spend the $1,000,000,000 that was inside it!https://t.co/cEcdGcYzfI pic.twitter.com/XfBbkj1mHJ