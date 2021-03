La sécurité des convois de vaccins est digne d'un James Bond

Comme le rappelle Bloomberg, Interpol a émis dès décembre une «alerte orange»: les convois de transport de vaccins contre le Covid-19, dont la valeur peut atteindre des dizaines de millions d'euros, sont une cible de choix pour les criminels du monde entier.

L'organisation internationale de police criminelle a semble-t-il été entendue par les firmes responsables de cette logistique (littéralement) vitale. Transporter ces précieuses doses est «le défi d'une génération», explique ainsi Thorsten Neumann, patron européen de la Transported Asset Protection Association.

Les compagnies de fret ont donc haussé le jeu, et adapté les protocoles mis en place pour contrer les habituels vols de matériels électroniques dernier cri ou biens de luxe, un fléau représentant au total 33 milliards d'euros de produits subtilisés, selon le site américain.

À lire aussi L'impossible défi logistique du vaccin contre le Covid-19

Bloomberg décrit ainsi des précautions et technologies «dignes d'un James Bond» prises par les firmes en charge du convoyage des vaccins. L'entreprise de transport néerlandaise H. Essers, spécialisée dans le transport de fonds ou d'œuvres d'art, ne sélectionne que les plus anciens de ses chauffeurs pour transporter le vaccin Pfizer-BioNTech depuis l'usine belge où il est produit.

Même ces vétérans aux états de service impeccables doivent passer par une enquête de moralité poussée pour s'assurer de la perfection de leurs relations, et recevoir un entraînement pour savoir comment réagir en cas d'attaque.

«Chaque camion est un coffre sur roues», dit Ron Van Holland, en charge de la sécurité pour H. Essers, qui explique que les portes des camions sont dotées de cadenas numériques inviolables et ne pouvant s'ouvrir qu'à distance.

Gare à l'abordage

Responsable de la sécurité des transports de produits de santé pour Kuehne + Nagel, Robert Coyle explique quant à lui que les camions chargés par la firme de palettes de vaccins Moderna ou Sinovac seront parfois escortés de gardes armés, et tous dotés d'un outil de géo-localisation permettant de savoir au mètre près où ils se situent.

Une douzaine d'employés sont chargés de surveiller leurs trajets, jour et nuit. «Nous savons si les portes sont ouvertes, nous savons si le camion s'arrête, nous savons combien de temps il est supposé s'arrêter pour une pause, et s'il y a un dépassement nous alertons le chauffeur et nos équipes», détaille Coyle.

Les choses sont encore plus poussées du côté de l'Allemand Aircargo Transport GmbH. Pour 250.000 euros/pièce, l'entreprise a fait doter une douzaine de véhicules Mercedes ou Scania d'équipements propres à décourager la plus motivée des armées criminelles.

À lire aussi Vol et contrefaçon menacent les vaccins contre le Covid-19

Les portes sont dotées d'une sirène capable de sonner à 90 décibels en cas de forçage, et la cabine est équipée d'un «panic button» permettant aux chauffeurs d'alerter la compagnie et de couper le moteur pour de bon en cas d'attaque.

Les convois organisés par l'entreprise allemande ne peuvent s'arrêter qu'en des points définis à l'avance et sont discrètement escortés par deux gardes en civils, entraînés à réagir face à toute menace –notamment celle, apparemment prisée par les gangs d'Europe de l'Est, d'un abordage en plein roulement sur l'autoroute.

Si le véhicule transporte un chargement d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars, ce sont des policiers –cette fois en uniforme– qui seront chargés de l'escorter. À l'intérieur du camion, des dizaines de capteurs sont chargés de détecter tout changement d'itinéraire, mais également toute variation de température ou de lumière.

Les conditions de conservation de certains de ces vaccins font que toute rupture de la chaîne du froid, même sans intervention criminelle, ruinerait l'ensemble du chargement.