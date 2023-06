Le virage conspirationniste de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter

Entre lui et Elon Musk, Twitter n'est décidément pas verni. Depuis une quinzaine de jours, Jack Dorsey, fondateur du réseau social, multiplie les publications en soutien à une candidature présidentielle de l'avocat Robert Francis Kennedy Jr.

Ce neveu de John Fitzgerald Kennedy est un conspirationniste notoire et une figure du mouvement international antivax avec son (mal nommé) Children's defense fund, lequel a récemment (et hélas) étendu ses activités à l'Europe selon l'ONG bruxelloise EU Disinfo Lab.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

En juillet 2021, le Center for Countering Digital Hate avait identifié Robert Francis Kennedy Jr. comme l'une des douze personnalités responsables à elles seules de la majorité de la désinformation circulant sur Facebook au sujet du Covid-19. En plus de créer un lien imaginaire entre vaccins et autisme, il avait également relayé la théorie conspirationniste connectant 5G, vaccination et pandémie. Il est par ailleurs opposé à l'aide militaire américaine à l'Ukraine.

Excentricité délirante

Ce positionnement politique n'est pas totalement surprenant quand on connaît Jack Dorsey. En 2019, l'entrepreneur avait contribué financièrement aux campagnes présidentielles du libertarien progressiste Andrew Yang, pourtant plutôt éloigné des délires de Robert Francis Kennedy Jr., mais aussi de Tulsi Gabbard.

Cette ancienne élue démocrate hawaïenne, affichant des positions à la fois conservatrices et isolationnistes, a notamment relayé des théories du complot au sujet des attaques chimiques perpétrées par le régime syrien.

Riche de 4,2 milliards de dollars, défenseur acharné du Bitcoin, Jack Dorsey est aussi actif dans la fintech avec Block Inc. (ex-Square) et a plus récemment créé Bluesky, une sorte de Twitter pour l'instant uniquement accessible sur invitation. Adepte de méditation et de douches écossaises, l'homme est un excentrique –au risque de la dérive politique.