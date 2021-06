L'autonomie selon Volkswagen: ne rien faire coûtera 7 euros de l'heure

Si nous sommes encore loin de voir nos routes et périphériques embouteillés de véhicules se conduisant seuls, l'autonomie automobile est un horizon qui se rapproche. Le luxe de ne rien faire a néanmoins un prix, comme vient de le rappeler une double sortie de Thomas Ulbrich, l'un des pontes de Volkswagen, dans le journal allemand Die Welt et pour Top Gear.

Selon lui, le constructeur pourrait ainsi facturer 7 euros chaque heure de conduite autonome de l'un de ses véhicules. «Dans le domaine de la conduite autonome, nous songeons à passer à un calcul horaire, avec un prix que nous pensons être de 7 euros par heure. Donc si vous souhaitez vous laisser porter trois heures, il vous en coûtera 21 euros», a-t-il ainsi expliqué.

Ces propos font suite à un discours similaire –mais non chiffré– tenu par Elon Musk à propos de l'Autopilot et de l'option Full Self Driving de Tesla, encore en beta et apparemment loin du compte en terme d'efficacité et de sécurité.

À lire aussi Les véhicules autonomes vont bouleverser le marché de l'immobilier

L'enjeu est ici de déterminer le modèle économique du bond technologique et des transformations profondes des usages que représentera l'avènement de la conduite autonome –et du temps, cette denrée si précieuse et profitable, qu'elle libèrera pour les automobilistes.

La manne horaire

Pour les constructeurs, le modèle est-il viable si un «surcoût à trois zéros», pour reprendre les termes de Thomas Ulbrich directement dirigés contre la politique tarifaire de Tesla, est appliqué à l'achat d'un véhicule capable d'autonomie complète? Ou ces heures qui s'accumulent peuvent-elles se transformer en une nouvelle manne infinie de revenus pour les marques?

C'est semble-t-il à la seconde solution que Volkswagen offre sa préférence: de tels abonnements horaires pourraient, à terme, lui permettre de récolter des centaines de millions de dollars de profits annuels, et ne pas repousser des automobilistes hésitants à payer un important surcoût pour une option dont ils ne sont pas certains d'avoir l'utilité constante.

À lire aussi Entre Waymo et Tesla, la guerre de l'autonomie est déclarée

L'idée de faire payer des abonnements ou options diveres et variées aux automobilistes n'est pas tout à faire neuve. Tesla s'est faite championne de cette formule. Dès 2016, elle réclamait ainsi 9.000 dollars pour débloquer, à distance, une plus grande autonomie kilométrique de sa Model S. Parmi d'autres formes de premiums à payer, l'assurance qu'elle propose est également pour elle une potentielle –et potentiellement colossale– forme de revenus réguliers.

Dans cette optique de «car as a service» ou de «pay to use», BMW a également testé l'idée d'options (pourtant basiques) payantes, déblocables par mise à jour logiciel.

En ce qui concerne l'autonomie, de savants calculs restent à faire, tant du côté de l'industrie que de sa clientèle. Combien vaut une heure de liberté? Selon une étude rapportée par Ars Technica, conducteurs et conductrices donnent à leur temps passé derrière un volant une valeur comprise entre 20 à 40% de leur salaire horaire.

«Étant donné que le salaire américain moyen tourne autour de 52.000 dollars par an, soit environ 26 dollars par heure, Volkswagen n'est pas forcément déraisonnable quant à la tarification annoncée», conclue Tim de Chant d'Ars Technica.