Quelle est la valeur du rubis en dollars dans «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»?

Vous êtes-vous déjà demandé, en parcourant un monde virtuel, ce que vaudrait l'économie en place dans ce jeu vidéo si elle était transposée dans la vraie vie? On ne compte plus les univers dans lesquels l'or est si courant qu'une pièce ne vous permettra de vous acheter qu'une pauvre pomme. À l'occasion de la sortie du nouveau titre de la saga Zelda, Tears of the Kingdom, le magazine Forbes s'est penché sur la valeur qu'auraient les rubis, la monnaie du royaume d'Hyrule (monde dans lequel se déroule le jeu), en dollars américains.

Durant son aventure, le joueur, qui incarne Link, peut amasser une grande quantité de rubis. Ceux-ci ont différentes couleurs et valeurs, comme c'est le cas pour nos pièces et billets. Les verts valent 1 rubis, les bleus 5, les rouges 20, les violets 50, les argentés 100 et les dorés 300.





En comparant les prix alimentaires aux États-Unis (œufs, tomates, bananes, riz, beurre ou lait) avec la valeur de leurs équivalents dans le nouveau Zelda, Forbes estime qu'un rubis vaut à peu près 0,62 dollars (soit 0,52 euros). Les pierres bleues valent donc 3,10 dollars, les rouges 12,40 dollars, les violettes 31 dollars et les argentées 62 dollars, tandis que les dorées atteignent les 186 dollars.

Link, fashion victim

Nous avons là un début de comparaison entre Hyrule et notre monde à nous. Mais que valent les biens que peut ramasser Link en explorant le monde, en combattant des monstres ou en ouvrant des coffres? Sachez que dans Tears of the Kingdom, les organes et autres parties du corps de vos ennemis peuvent vous rapporter une petite somme.

Les cornes et crocs des Bokoblins les plus faibles vous rapporteraient moins de 2 dollars dans notre économie réelle; leurs variantes bleues et noires –plus résistantes– valent respectivement 3 et 5,50 dollars; les viscères de Moblin pourraient vous faire gagner une quinzaine de dollars; et des écailles de dragon valent 93 dollars.

Autre information que nous révèle le magazine Forbes: Link est une véritable fashionista. Ses vêtements valent souvent très cher. La tenue hylienne complète, disponible dans les premiers instants du jeu après le tutoriel, coûte pas moins de 200 dollars. Encore plus coûteux, le set duveteux Piaf, utile pour résister au froid, atteint les 1.333 dollars. Et celui pour résister aux chaleurs volcaniques (Pierre), 2.046 dollars.

L'économie du monde de Zelda cache aussi quelques bonnes surprises. L'immobilier n'y est pas en crise, et acheter un terrain constructible vous coûtera moins cher que de vous habiller au top de la mode: pour 930 dollars vous pouvez y ériger la demeure de vos rêves. Notez aussi qu'une nuit à «l'hôtel» (relais) coûte 12,40 dollars dans sa version basique, et 31 dollars pour les lits douillets.

Crise économique au royaume d'Hyrule?

Certains secteurs économiques du royaume n'échappent toutefois pas entièrement à la crise. Forbes note ainsi que le prix des pierres précieuses s'est effondré depuis les événements du dernier titre Zelda, Breath of the Wild.

Dans le jeu précédent, sorti en 2017, l'opale, l'ambre, la topaze, le rubis, et le saphir bruts valaient respectivement 60, 30, 180, 210 et 260 rubis. Dans Tears of the Kingdom, ces pierres se vendent désormais pour 30, 10, 80, 110, et 150 rubis. Seule exception: les diamants bruts, affichés à 500 rubis dans les deux titres. Dans l'économie réelle toutefois, ces derniers pourraient s'acheter à 310 dollars. Dans tous les cas, Link n'a pour l'instant pas à se soucier de l'inflation.