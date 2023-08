Chez Zoom, on veut limiter les réunions par Zoom

Fini le plein télétravail chez Zoom. L'entreprise californienne, spécialiste de la visioconférence et qui a connu un succès fulgurant grâce aux différents confinements et à la généralisation du travail à domicile, vient d'instaurer une nouvelle règle.

En août et en septembre, les employés vivant à moins de 80 kilomètres d'une antenne de Zoom sont désormais tenus de venir un minimum de deux jours par semaine au bureau, selon les informations du site Business Insider.





La «Zoom fatigue» toucherait-elle aussi les équipes de Zoom? Pas officiellement, en tout cas. «Nous pensons qu'une approche hybride structurée, où les employés qui vivent près d'un bureau doivent être sur place deux jours par semaine pour interagir avec leurs équipes, est la plus efficace pour Zoom, a déclaré un porte-parole de la société au New York Times. [...] Nous continuerons à exploiter l'ensemble de la plateforme Zoom pour permettre à nos employés et à nos équipes dispersées de rester en contact et de travailler efficacement.»

Les employés ne veulent pas bouger

Mais tout le monde n'est pas ravi de cette nouvelle politique. Lors d'une réunion organisée –sur Zoom– à ce sujet, de nombreux employés ont exprimé leur désaccord et ont regretté devoir perdre du temps et de l'argent dans des déplacements qui leur semblent inutiles.

Et globalement, la majorité des collaborateurs sont rétifs à l'idée de revenir travailler sur place. Une enquête interne réalisée en 2022 montrait qu'environ 85% des employés qui travaillent à distance «souhaitent que cela reste ainsi», comme le rappelle de son côté le site Ars Technica.

Mais pourquoi une entreprise dont le produit phare est vanté comme une plateforme unique qui aide les équipes à devenir «plus connectées, plus collaboratives, plus intelligentes» fait-elle un choix en contradiction avec sa ligne marketing?

L'IA au secours de Zoom

Selon ArsTechnica, cette décision intervient à un moment-clé et critique pour l'entreprise, qui a notamment licencié 1.300 employés en février 2023. Sa valeur sur les marchés a perdu au moins 100 milliards de dollars depuis environ deux ans, en raison du retour de plus en plus important des employés en présentiel.

Zoom compte donc se diversifier pour ne pas sombrer. Son PDG et fondateur Eric Yuan a déclaré lors d'une conférence de presse –par téléphone– que le développement des capacités de Zoom en matière d'intelligence artificielle (IA) était une priorité, comme le montre l'augmentation des dépenses de la société en recherche et développement. Et ce pivot vers l'IA nécessiterait, selon les observateurs, de passer plus de temps en présentiel.