Dix comptes Twitter à suivre pendant le confinement

soviet soldiers dancing (@communistbops)

Des soldats russes, de la pop. Mélangez les deux, et vous avez probablement le meilleur compte de ce réseau.

Soviet soldiers dancing est un compte géré par un Britannique de 17 ans, qui connaît tellement bien des dizaines de vidéos où l'on peut voir danser des membres des Chœurs de l'Armée rouge qu'il est capable de trouver le bon morceau pour synchroniser les deux. Le décalage créé est tellement absurde que c'en est génial.

no scrubs - tlc pic.twitter.com/illH47zR7j — soviet soldiers dancing (@communistbops) February 1, 2020

Internet of Shit (@internetofshit)

Parce que l'internet des objets nous a souvent donné des choses que l'on n'avait jamais demandées (et qui en plus ne sont pas sûres), Internet of Shit est là pour nous rappeler l'absurdité de connecter à internet nos frigos, toilettes (pourquoi?), bougies (vraiment?).

Si le compte est forcément moins actif ces derniers jours, il n'en est pas moins pertinent: notamment pour nous signaler qu'un thermomètre qui ne fonctionne qu'une fois une app installée n'est pas la meilleure idée du monde. Ou en tout cas, pas pour vous.

how else will it rat you out for being sick https://t.co/mV9VeWs0Oj https://t.co/Za5RSnyhcv — Internet of Shit (@internetofshit) March 21, 2020

Jules Grandin (@JulesGrandin)

Si vous aimez les graphiques, les belles datavisualisations, les cartes et les histoires, voici à n'en pas douter le meilleur compte francophone sur le sujet.

En plus de relayer régulièrement des petites pépites, Jules Grandin a un certain talent pour rendre l'info digeste en un coup d'œil et publier des threads passionnants où il répond à des questions que l'on ne s'était jamais posées.

🌍 📙 🤔 D'où viennent les noms des pays ?



Le fait que des zones précises du globe soient nommées nous paraît évident, mais comment sont attribués les noms ?



Figurez-vous que T O U S les noms de pays peuvent être regroupés selon 4 catégories d'étymologie ⬇️⬇️ — Jules Grandin (@JulesGrandin) October 16, 2019

Terrible Maps (@TerribleMaps)

Si le compte précédent était pas mal en matière de belles représentations cartographiques, Terrible Maps a fait le pari inverse: relayer les pires cartes pour en rigoler.

On se retrouve devant des cartes qui n'ont pas vraiment de logique, n'expliquent parfois rien et sont souvent juste des blagues de cartographes. Comme celle-ci, qui pratique la distanciation sociale entre les pays.

Si vous avez suivi des études d'anglais, il y a de fortes chances pour que ce soit rapidement devenu votre meilleur allié. Mais en plus d'un site très complet, SparkNotes possède un magnifique compte Twitter, qui nous prouve tweet après tweet que la littérature aussi peut donner de très bons mèmes.

Jamy Gourmaud (@gourmaud_jamy)

Pourquoi la banane noircit-elle? Pourquoi ferme-t-on les yeux quand on éternue? Dans ses «capsules de déconfiné», Jamy Gourmaud continue sa mission de passeur de savoirs.

Tous les jours, il met en ligne une nouvelle vidéo qui s'intéresse à un sujet et nous en explique rapidement les ressorts. Des pastilles d'une minute qui nous rappellent les meilleures heures de «C'est pas sorcier» (dont les épisodes sont disponibles sur YouTube).

🤧 #ConfinementJour19... aaaaaAAAAATCHOUM !



👀 Mais pourquoi ferme-t-on les yeux quand on éternue ?

Je vous explique.



À demain 🤓 #ChezJamy - Jour 19 pic.twitter.com/0xcekmB97r — Jamy Gourmaud 🤓 (@gourmaud_jamy) April 4, 2020

Poorly Aged Things (@PoorlyAgedStuff)

Comme son nom l'indique, Poorly Aged Things s'amuse à déterrer les pires sorties en tout genre, quelques jours, mois, ou années après leur publication. Le tout étant bien évidemment sorti de son contexte.

De quoi nous rappeler néanmoins que la règle la plus importante de Twitter reste toujours la même année après année: «Never tweet.»

that's a relief https://t.co/nIbrTRwOtl — Poorly Aged Things (@PoorlyAgedStuff) March 29, 2020

Pierre Lapin (@pierrelapin)

Si vous avez plus de 25 ans (ou si vous avez envie de garder vos informations personnelles pour vous), vous avez probablement déjà abandonné l'idée de télécharger TikTok.

Si c'est le cas, on vous conseille très fortement de jeter un œil au thread de Pierre Lapin consacré aux pépites que l'on peut trouver sur le réseau social chinois. Au total, une centaine de vidéos inventives et parfois géniales qui aident à comprendre pourquoi c'est un tel succès.

WeRateDogs® et Thoughts of Dog® (@dog_rates et @dog_feelings)

En ces temps d'anxiété, il faut parfois revenir aux valeurs sûres et dire merci à Matt Nelson. Avec le premier compte (qui s'est retrouvé au centre de plusieurs débats de l'autre côté de l'Atlantique), cet Américain s'amuse à noter des photos de chiens (avec une note toujours supérieure à 10/10).

This is Jacob. In June of 2016, he comforted those affected by the Pulse nightclub shooting in Orlando. Four months ago he flew to Vegas to help families of 58 people grieve. Today, he is in Parkland, Florida hugging students who lost classmates yesterday. He is our third 15/10 pic.twitter.com/YlrfUy2nE3 — WeRateDogs® (@dog_rates) February 15, 2018

Sur le deuxième compte, il s'amuse à imaginer ce qui se passe dans leur tête. Pas très subtil, mais ça marche toujours pour arracher un sourire. Pour celles et ceux qui préfèrent les chats, voici un de leurs nombreux comptes équivalents.

the human has been working from home the last couple days. and every so often. they let me participate in the video calls. all the other humans cheer when they see me. i am the only thing holding their company together — Thoughts of Dog® (@dog_feelings) March 10, 2020

AFP Factuel (@AfpFactuel)

Le service de fact-checking de l'Agence France Presse en est déjà à plus de cent vérifications effectuées à propos de l'épidémie de Covid-19. La plupart de ces vérifications sont relayées (parfois dans des threads) sur son compte Twitter.

L'occasion de bien s'assurer que l'on ne s'est pas fait berner par une fausse information au détour d'une conversation WhatsApp ou d'un tweet trompeur.