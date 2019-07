Au sein de l'UE, 64% des voyages se font en voiture

En 2017, on a beaucoup bougé en Europe, selon les données d'Eurostat: les résident·es de l'Union Européens (UE) ont effectué près de 1,3 millard de voyages, principalement dans leur propre pays (73% concernent des déplacements au sein du pays d'origine, 27% à l'étranger –dont 21% ailleurs dans l'UE).

Ces voyages se sont fait très majoritairement en voiture, plébiscitée pour 64% des trajets, loin devant l'avion (17%), le train (11%), l'autocar (6%) et le bateau (2%). Une différence subsiste toutefois selon la destination: si, pour les voyages intérieurs, ce sont les véhicules à moteur qui dominent largement (76%) suivis par le train (13%), c'est l'avion qui est privilégié quand il s'agit de partir à l'étranger: les vols sont élus pour 56% des voyages transnationaux.

Plus écolo que l'avion

Les champions de la voitures sont les résident·es slovènes –elle est empruntée pour 85% des voyages–, devant les Portugais·es (80%) et les Tchèques (79%). L'avion domine à Malte (63%), Chypre (49%) et en Irlande (43%) –trois îles dont on ne peut sortir que par la mer ou les airs. Enfin, c'est en France que le train est le plus utilisé pour se déplacer (15%).

Si vous vous posez la question de l'impact écologique de tous ces déplacements, sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. De nombreuses études cherchent à déterminer quel moyen de transport est le plus propre. Selon un article de synthèse publié par Libération en 2018, «le train (quand il est électrique) et le bus seraient les moins polluants. Pour les longs trajets, la voiture est préférable à l'avion au-delà de deux passagers».