Vous pouvez acheter une maison en Sicile pour 1 euro

C'est une tactique souvent utilisée par les maires de petites communes rurales que des décennies d'exode ont laissées exsangues de population: offrir des maisons délaissées à un prix dérisoire à quiconque souhaiterait s'y installer durablement.

Mais la pandémie encore en cours, les confinements dans les réduits métropolitains, le manque d'air et la soif de nature pourraient rendre l'offre de Antonino Camarda irrésistible, du moins pour les italophiles: le maire de Castiglione di Sicilia met à la vente des logis inhabités pour la somme symbolique de 1 euro, soit moins qu'un café à Paris.

À lire aussi Aux États-Unis, la razzia des fonds de pension sur l'immobilier

Les demeures en question, comme le note CNN, sont des ruines ou semi-ruines qui nécessiteront de vastes travaux de réfection et de modernisation. Mais d'autres habitations, celles-ci plus modernes et habitables, sont également placées sur le marché pour 4.000 à 5.000 euros –une paille, ou presque.

Perchée à quelques encablures du majestueux Etna, posée pas beaucoup plus loin de la sublime Taormina, membre de l'association I Borghi Più Belli d'Italia, Castiglione di Sicilia a vu sa population passer de 14.000 habitants et habitantes au début des années 1990 à 3.000 aujourd'hui.

Franchement? Pas cher

Attirer de nouvelles âmes dans le village, ou faire investir des descendants ayant fait fortune ailleurs, en Australie ou en Amérique du Sud le plus souvent, est donc une question de survie pour le village.

«Nous avons un héritage architectural énorme à sauver, plein d'histoire, explique Antonino Camarda au média américain. Trop de gens sont partis avec le temps, laissant derrière eux des vieilles maisons typiques, certaines remontant à la Renaissance.»

À lire aussi Immobilier: le bonheur est dans le pré

Il ne suffit néanmoins pas d'envoyer un euro via PayPal ou Lydia à la mairie pour investir dans votre pied-à-terre méditerranéen et volcanique.

Le bas prix des bâtiments a une contrepartie: les personnes désirant acquérir un bien à Castiglione doivent présenter un plan de rénovation, et s'engager à boucler les travaux en trois ans. Aucun dépôt n'est exigé pour ces chantiers, mais une assurance bancaire d'un montant de 4.000 euros est requise. Ce qui reste assez peu dispendieux pour un changement radical d'existence.