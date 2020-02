Un groupe d'activistes prétend vouloir vendre l'ADN de Donald Trump

Un groupe d'activistes anonymes, nommé The Earnest Project, soutient avoir à sa disposition des échantillons ADN de nombreuses célébrités et personnalités politiques, parmi lesquelles Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Benyamin Netanyahou ou même Elton John.

L'orgnaisation affirme avoir récupéré ces échantillons à l'occasion du forum économique de Davos et souhaite les vendre lors d'une mise aux enchères publique.

L'affaire est évidemment à prendre avec de très grosses pincettes, tant elle semble irréelle. Mais The Earnest Project, qui se présente comme «leader dans l'acquisition éthique de données génomiques et d'artéfacts de VVIP», a mis en place un site à l'allure pour le moins sérieuse, qui explique en détail les tenants et les aboutissants de sa démarche.

Le groupe dit avoir compilé des artéfacts de ces personnalités –mégots de cigarette, serviettes, gobelets, etc.– à l'occasion du sommet de Davos en 2018. Les objets sont présentés sous la forme d'un catalogue intitulé «The Davos Collection», qui fixe un prix pour chacun d'entre eux.

Un verre à pied est par exemple estimé à plus de 62.000 dollars [57.500 euros], tandis qu'une serviette en papier pourrait coûter plus de 8.000 dollars et une mèche de cheveux humains 1.200 à 3.000 dollars. Aucun item n'est pour le moment associé à un nom.

Moyen de pression

Cette étrange enchère en ligne a été imaginée pour alerter sur le «capitalisme de surveillance», indique The Earnest Project. «En collectant et en vendant des données vitales, récupérées sur les plus puissantes personnes sur la planète, nous espérons encourager au sein des élites une réaction viscérale contre le capitalisme de surveillance», ont déclaré les têtes pensantes du projet à OneZero.

«La question est de savoir si les puissants se protègeront seulement eux-mêmes ou s'ils étendront cette protection à une population plus large», peut-on lire sur le site de The Earnest Project.

Le groupe se pose néanmoins la question de la légalité de sa démarche. L'enchère devait avoir lieu à New York en février, mais ces interrogations juridiques ont poussé les activistes à la repousser à une date encore inconnue.

Une autre question est celle de l'utilité de ces échantillons génétiques. On connaît l'existence des kits de test ADN qui pullulent sur internet et permettent d'avoir partiellement accès à ses origines.

Mais les échantillons pourraient également servir à établir des relations de parenté entre des personnes ou à déterminer des facteurs de risque génétiques, comme pour la maladie d'Alzheimer: un puissant moyen de pression contre des personnalités publiques ou politiques.