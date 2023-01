Des agents russes fomenteraient des attentats terroristes en Europe

Fin novembre et début décembre 2022, une curieuse vague d'attentats terroristes à la lettre piégée choquait Madrid. Avaient notamment été visés le premier ministre Pedro Sánchez, la ministre de la défense Margarita Robles, une base aérienne, l'usine du fabricant d'armes Instalaza, à Saragosse, dont certains des produits ont été envoyés par le gouvernement espagnol à Kiev ou l'ambassade d'Ukraine.

Cette dernière était donc le point commun reliant les cibles de cette nébuleuse campagne terroriste, qui n'a fait aucun mort mais un blessé, un employé de l'ambassade d'Ukraine touché par l'explosion du paquet incriminé.

L'enquête est en cours, menée par l'Espagne mais à laquelle participent des agents d'autres pays amis. Et, comme l'explique le New York Times dans un article plutôt effrayant mais bourré de conditionnel et basé sur le témoignage d'officiels américains ou européens anonymes, il se pourrait que cette campagne ne soit qu'un premier signe, envoyé de manière indirecte par le Kremlin pour prévenir les soutiens occidentaux de l'Ukraine que d'autres actions, pourquoi pas de plus grande envergure, seraient possibles en cas d'escalade du conflit.

Un groupe en particulier attire l'attention des enquêteurs. Nommé le Russian Imperial Movement, déjà considéré comme terroriste par les États-Unis, le RIM est un groupuscule d'extrême droite, constitué de suprémacistes blancs, de monarchistes réclamant le retour de l'ère du Tsar, aux convictions ultra-nationalistes et antisémites.

S'il est déjà dans le viseur de nombreux observateurs et agences dans le monde, c'est qu'il constitue déjà une menace: le Russian Imperial Movement disposerait de camps d'entraînement, à Saint-Petersbourg, où la fine fleure de l'extrême droite européenne viendrait faire ses armes, avant d'éventuelles actions, comme à Göteborg en 2016, contre des centres pour réfugiés.

Vous avez un message

Le Russian Imperial Movement n'est pas particulièrement friand de l'action de Vladimir Poutine, qu'il critique vertement. Mais le mouvement nourrit des liens étroits avec les barbouzes russes, en particulier la direction générale des renseignements, mieux connu sous le nom de GRU.

Or, le GRU n'a pas vraiment fait dans la dentelle en Europe ces dernières années, en particulier une unité très secrète œuvrant en son sein, (peu) connue sous le nom de «Unit 29155». Cette dernière serait par exemple derrière l'affaire Skripal, du nom de cet espion russe que le Kremlin a cherché à faire empoisonner à Londres, tuant une personne au passage, et provoquant une grave crise diplomatique.

À lire aussi Moscou installe des défenses antiaériennes sur ses toits, et les internautes se moquent

Ces dernières années, l'Unit 29155, ou du moins des agents du GRU, auraient aussi été derrière une tentative de coup d'État en Moldavie ou au Montenegro, ou bien encore des attentats à la bombe en République tchèque ou en Bulgarie. Des agents russes sont aussi derrière la tentative de manipulation des élections américaines en 2016, et il se dit aussi que la trouble officine aurait payé des récompenses aux Talibans pour tuer des militaires américains en Afghanistan.

Bref, le GRU est des plus offensifs dans ses tentatives de déstabilisation. Il ne serait pas tout à fait étonnant qu'il se soit appuyé sur le Russian Imperial Movement pour semer le trouble dans les hautes sphères européennes et faire passer un message.

Ce jeu à plusieurs bandes permet en outre de nier une quelconque implication en cas de problème. Mais le message est aussi clair que simple: si les choses dégénèrent et si l'ordre vient d'en haut, nous pouvons le faire, nous pouvons viser votre territoire, nous pouvons viser vos élites.