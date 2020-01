Les fruits et légumes sont-ils vraiment vegans?

Will Bonsall, fermier dans le Maine, fait partie des rares cultivateurs américains à défendre une agriculture vegan se passant entièrement des produits dérivés des animaux.

On l'ignore souvent, mais ces derniers entrent aussi dans la production bio. Le fumier, qui permet de renforcer la fertilité des sols, est en effet particulièrement prisé par la filière biologique –l'agriculture traditionnelle lui préférant des fertilisants chimiques.

Interrogé par The Guardian, Bonsall affirme que «cela confine à l'hypocrisie». Il déplore que de nombreuses personnes vegans, ayant pourtant opté pour un mode de vie et une alimentation sans aucun produit animal, consomment à leur insu des fruits et des légumes cultivés grâce à de la bouse de vache ou à des fertilisants composés de farines carnées et de poudre d'os.

Filière d'avenir

Pour l'instant, les fermes vegans restent extrêmement minoritaires: on en dénombre seulement une cinquantaine sur le territoire américain. Mais William Bonsal est persuadé que ce n'est qu'une question de temps avant que la filère ne s'épanouisse.

Il compare la situation actuelle à celle que connut l'agriculture biologique à ses débuts. «Durant de nombreuses années, personne ne misait sur le bio. On voyait ça comme un truc de hippies qui risquait d'affamer la planète», explique-t-il –une vision effectivement démentie par le boom du secteur à partir des années 1990.

En attendant qu'un mode de production entièrement vegan se généralise, rappelons que l'agriculture conventionnelle est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu'elle encourage la déforestation tout en polluant l'air et l'eau.

En France, l'agriculture biologique vegan se développe sous l'impulsion d'Expertise Végane Europe (EVE VEGAN), un organisme délivrant depuis 2016 des certificats aux agriculteurs pratiquant ce mode de culture.