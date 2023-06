L'Allemagne s'inquiète de voir ses anciens militaires partager des secrets avec la Chine

Depuis plusieurs mois, les relations entre la Chine et l'OTAN ne sont pas au beau fixe. Pourtant, il semble qu'une poignée de pilotes militaires allemands à la retraite aient donné des formations à l'armée de l'air du pays de Xi Jinping, selon les révélations du magazine Der Spiegel et de la chaîne de télévision ZDF, relayées par le site de la radio Deutsche Welle (DW).

Si ce n'est pas la première fois que la Chine aurait embauché des pilotes occidentaux, il s'agirait d'une première côté allemand. Mais cette pratique lucrative pour les anciens soldats n'a évidemment pas plu au ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Ayant appris la nouvelle lors d'un sommet sur la sécurité à Singapour, celui-ci a demandé à son homologue chinois «d'arrêter immédiatement cette politique».





«Le ministre doit tout faire pour arrêter [ceci], alerte Marcus Faber, député allemand du Parti libéral-démocrate (FDP) et membre de la commission parlementaire sur la Défense au Bundestag. Les règles pour les gens qui, grâce à leur travail pour l'État allemand, ont accès à des informations relevant de la sécurité doivent être renforcées.»

Aucune illégalité?

Pourtant, il semble plus compliqué que prévu d'arrêter cette pratique, à cause d'une zone grise légale. Le travail en lui-même de ces anciens soldats ne viole aucune loi. Un porte-parole du ministère allemand de la Défense explique auprès de la DW que les militaires retraités et autres fonctionnaires d'État sont entièrement libres d'utiliser leur expertise dans d'autres emplois.

Cependant, les anciens soldats ne peuvent pas partager des informations sensibles, et c'est bien ce qui provoque la crainte de Boris Pistorius. Le ministre redoute en effet que les pilotes chinois formés par les militaires allemands apprennent des informations sur les tactiques de l'OTAN et ses capacités opérationnelles.

Toutefois, il n'est pas sûr, souligne la DW, que cela constitue une violation du secret défense. L'école sud-africaine dans laquelle les pilotes chinois auraient reçu leur formation de la part des pilotes allemands, la Test Flying Academy of South Africa, se défend en déclarant à la DW que «tous les aspects et matériels de l'entraînement sont strictement déclassifiés et proviennent soit d'éléments en sources ouvertes, soit sont directement fournis par le client» (dans ce cas, la Chine).

L'appât du gain

Cet entraînement de pilotes chinois par des militaires de l'OTAN ne date donc pas d'hier. Le magazine Der Spiegel souligne par exemple que la formation en Afrique du Sud a commencé il y a dix ans, à une époque où la Chine n'était pas perçue comme un rival «autoritaire».

Pékin a toutefois tendance à récupérer des technologies occidentales pour son Armée populaire de libération (APL), note la DW. Des avancées dans l'industrie ou la technologie ont toutes trouvé leurs équivalents chinois. Il n'est donc pas inimaginable d'envisager la même chose pour des techniques de combat.

«Pour l'APL, travailler avec des pilotes occidentaux à la retraite permet d'affiner leur doctrine, et il s'agit essentiellement de voler les secrets d'exercices militaires occidentaux», estime Tzu-Yun Su, chercheur à l'Institut pour la défense nationale et la recherche en sécurité (INDSR) à Taïwan.

À la fin de l'année 2022, on apprenait également que d'anciens pilotes britanniques, français, australiens, et même au moins un Américain, ont également formé des militaires chinois. Selon l'enquête du Figaro, certains étaient payés jusqu'à 20.000 euros par mois en Afrique du Sud.