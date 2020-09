Le «Booming Beaver», plus petit navire de l'US Navy

Dans l'imaginaire collectif, l'United States Navy, la marine de guerre des États-Unis, est avant tout une flotte puissante composée de gigantesques navires armés de la proue à la poupe, susceptibles de déferler à tout moment sur les océans.

Dans l'ombre de ces géants, il existe pourtant de petits bateaux bien moins impressionnants, mais dont le rôle n'en est pas moins essentiel. Le Boomin Beaver est l'une de ces machines. Avec ses 5,5 mètres de long, ses 3 mètres de large et ses airs de bébé destroyer, il est le plus petit navire de la Navy, indique Popular Mecanics.

À première vue, le Boomin Beaver ressemble davantage à un adorable jouet qu'à un bâtiment militaire. Conçu par la société Chuck's Boat and Drive, il était à l'origine destiné à l'industrie forestière et devait servir à tracter des troncs d'arbre sur l'eau.

Mais le bateau a tapé dans l'œil de la marine américaine, qui l'a transformé en un véhicule polyvalent, capable de remorquer des vaisseaux et de déployer des clôtures de sécurité flottantes.

