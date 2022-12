Les antivax ont beaucoup, beaucoup plus d'accidents graves de la route que les autres

Corrélation n'est pas causalité, il faut sans cesse ni relâche le dire et répéter. C'est d'ailleurs ce que font, prudents, les auteurs de cette étude aux données troublantes, publiée par l'American Journal of Medicine: les antivax, ou du moins les personnes n'ayant pas sauté le pas du vaccin contre le Covid-19 auraient plus de chance d'être victimes d'accidents graves de la circulation.

Et pas qu'un peu, pointent les chiffres: il est question de 72% de risques supplémentaires d'un crash nécessitant des soins hospitaliers. «Notre théorie est que les individus adultes qui tendent à résister aux recommandations de santé publique pourraient également négliger les règles basiques de la sécurité routière», notent les auteurs, ainsi que le rapporte Motherboard.

Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à cette conclusion? Il ont étudié les données concernant 11,2 millions de personnes vivant en Ontario, ainsi que celles provenant de 178 centres médicaux de la même province canadienne.

Sur ces 11.270.763 individus, en juillet 2021, 84% avaient reçu le vaccin contre le Covid-19 et, vos mathématiques sont correctes, 16% avaient refusé la piqûre. Dans cette même cohorte, 6.682 individus ont reçu des soins hospitaliers après un accident de la route sur le mois étudié par l'étude.

Et sur ces victimes –ou causes– de crashs automobiles, 75% avaient reçu une injection contre la maladie sus-nommée, mais 25% l'avaient refusé. Vos mathématiques sont encore sans doute correctes et, si comme nous vous n'êtes pas arrivés à la conclusion qui s'impose, les scientifiques ont fait le calcul pour nous: cela représente un risque accru de 72% pour les non-vaccinés par rapport aux vaccinés.

Danger public

Les auteurs notent que ce sur-risque est à peu près égal à celui que provoque l'apnée du sommeil, connu pour être étroitement lié aux questions d'accidents automobiles, et qu'il est à même d'effacer les gains effectués par ailleurs par des véhicules de plus en plus sûrs.

Les auteurs notent enfin que les revenus, l'âge, la provenance géographique, le genre ou les antécédents médicaux ne jouent pas sur le résultat final. Tout le monde est donc également concerné par cette (pas si) étonnante relation entre le fait de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 et celui de prendre plus de risques sur les routes.

La conclusion? Elle est certes sans doute quelque peu empreinte des certitudes initiales des scientifiques: «Ces données suggèrent que l'hésitation à se faire vacciné est associé à un risque significativement accru d'accident de la route. Avoir conscience de ces risques pourrait encourager à plus de vaccination contre le Covid», écrivent ainsi les auteurs de l'étude.

Ces chiffres, selon eux, pourraient être expliqués par un «manque de confiance dans les instances gouvernementales ou des croyances en termes de libertés individuelles menant à la fois à des préférences en termes de vaccination et à des risques routiers accrus».

Parmi les autres facteurs possibles, selon les mêmes scientifiques: «une mauvaise compréhension des risques du quotidien, la croyance en une protection naturelle, l'antipathie face aux régulations, la pauvreté chronique, l'exposition à la désinformation, les ressources insuffisantes ou d'autres croyances personnelles».

Bref, se croire invincible face à un virus qui ne fait mal qu'aux autres et contre lequel toute protection n'est qu'un odieux complot gouvernemental pour contrôler les populations, c'est aussi se croire invincibles contre les platanes ou les autres usagers de la route –qui en paient, là aussi, le prix.