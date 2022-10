Pour les piétons, les hommes au volant sont trois fois plus dangereux que les femmes

Le calcul est effectué par le Guardian et il sera difficile à contredire, même pas ceux qui se sentiront touchés dans leur masculinité: en Grande-Bretagne, un piéton a trois fois plus de risques d'être tué par un homme au volant que par une femme.

Le quotidien britannique a effectué un calcul assez simple, basé sur les statistiques officielles de la sécurité routière britannique: en 2020 et durant la première moitié de 2021, 4.363 hommes ont été impliqués dans des collision blessant gravement ou tuant des piétons, contre 1.473 femmes.

En incluant les statistiques relatives aux voitures, aux vans mais aussi aux motos, et en excluant tous les accidents dans lesquels le genre du conducteur ou de la conductrice n'est pas précisé, le Guardian calcule ainsi que les hommes provoquent 2,8 «collisions sérieuses» (qui blessent gravement ou tuent un piéton) pour 10 millions de trajets, contre 1,04 pour les femmes: l'écart est saisissant.

Le journal note que l'écart n'a cessé de se creuser ces dix dernières années, alors que les chiffres de la mortalité routière ont, eux, eu tendance à diminuer, notamment depuis la pandémie de Covid et la baisse de trafic automobile que les confinements ont provoqué. En 2010, un homme avait 2,2 fois plus de risques qu'une femme de provoquer un accident grave, un chiffre passé à 2,8 en 2021.

Le quotidien note en outre que les blessures causées, quand il ne s'agit pas d'un décès, sont plus graves lorsque des hommes sont impliqués dans les accidents: 33% de ces derniers ont mené à des dommages corporels sérieux quand des hommes étaient derrière le volant, contre 28% lorsqu'il s'agissait de femmes.

Ces chiffres sont en ligne avec ce qu'a constaté l'ONG Brake, qui se concentre sur des questions de sécurité routière. «De précédentes recherches montrent que les hommes sont plus susceptibles de prendre des risques, par exemple en dépassant les limitations de vitesse», précise ainsi Mary Williams, à la tête de l'organisation.

Dans une étude de 2020, Brake avait ainsi établi que 30% des conducteurs masculins avaient admis avoir déjà conduit au-delà de 160 km/h, contre 9% de femmes. «Nous savons qu'en toute chose, les délits en société qui impliquent des comportements violents, et qui peuvent blesser des gens, sont plus souvent l'œuvre d'hommes que de femmes. Quand on est derrière un volant, on est en charge d'une machine capable de tuer.»

Pour l'association, les employeurs, en particulier, devraient être conscients de ces chiffres, et surveiller en conséquence le comportement des salariés qui conduisent pour leurs entreprises et les risques qu'ils peuvent être amenés à prendre –le problème est d'autant plus aigu que le nombre de livraisons explose, et avec elles les accidents leur étant liés.

La patronne de Brake note également que si l'éducation ne peut pas tout faire seule, ces chiffres permettent de mieux cibler les campagnes de sécurité routière. Il est temps, selon elle, d'«aider nos fils, maris, partenaires à prioriser la sécurité».