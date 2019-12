Le big brother de la géolocalisation, la pression d'Amazon, Netflix championne en bourse, une journée sur korii.

La géolocalisation qui nous surveille et nous menace, la hausse de 4000% de Netflix en bourse, la pression d'Amazon sur ses vendeurs, des propos misogynes de plus en plus violents sur le net, une conso qui a beaucoup changé en 2019, des arnaques et des vilains, c'était aujourd'hui sur korii.



Big Brother is geolocating you

Une vaste enquête du New York Times révèle à quel point les populations sont traquées, où qu'elles soient et qui qu'elles soient –y compris au plus haut sommet de l'État.

Comment Amazon pressure ses vendeurs jusqu'à l'asphyxie

La plateforme entend ainsi garantir ses prix bas et ses marges confortables.

4000%: Netflix, ébouriffante championne boursière de la décennie, a plus que gâté ses actionnaires.

Sur Reddit, la haine des femmes se radicalise

En quantifiant la haine, une étude confirme le durcissement des discours misogynes sur les subreddits antiféministes.

2019: des virus, des hackers, des vilains et des arnaques

Pirates, escrocs, virus, affaires louches et histoires folles: sélection d'articles sur le côté sombre de la tech.

2019: la conso dans tous ses états

Nos modes de vie changent, notre consommation aussi: de Yuka à Wish, de Vinted aux petits trucs du marketing, sélection d'articles sur la question.

