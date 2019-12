Bill Gates a été très généreux avec son «Secret Santa»

La tradition du Secret Santa, qui consiste à offrir un cadeau de Noël au hasard à une personne de son entourage ou à un·e parfait·e inconnu·e, est devenue une institution aux États-Unis.

Au point que Bill Gates, second homme le plus riche du monde après Jeff Bezos, s'y adonne depuis 2013 via Reddit Gift, où un échange aléatoire, géant et spécial est organisé.

Bienheureuse l'utilisatrice qui est tombée sur l'ex-patron de Microsoft car ce dernier n'a pas été radin. Comme elle le raconte dans un post sur Reddit, agrémenté de quelques photos, et dans une vidéo visible ci-dessous, szor a eu la surprise voir débouler un colis pesant 81 livres, soit 37 kilos environ.

Gates le magnifique

À l'extérieur de la boîte, sur chacune de ses faces, était imprimé le chiffre 95: habituée de la plateforme d'échanges de cadeaux, qui ne fonctionne pas qu'à Noël, szor a ainsi procédé à 95 de ces échanges-surprises, une activité qui a visiblement impressionné Gates. «Je suis impressioné de voir que c'est votre 95e échange sur Reddit! Vous semblez être une personne très généreuse, et j'espère que mon cadeau vous fera sourire à Noël», a-t-il écrit dans une note manuscrite.

À l'intérieur, szor a pu trouver des boîtes de Lego, divers goodies liés à Twin Peaks, Zelda ou Harry Potter, des jeux, des tonnes de friandises et autant de livres, dont une version manuscrite de son roman préféré, Gatsby le Magnifique.

Mais elle a surtout trouvé un autre cadeau, symbolique celui-ci et «le plus spécial de tous», explique-t-elle. Dans la note écrite par Gates, on pouvait ainsi lire: «Je sais qu'aucun cadeau ne pourra consoler la perte d'une personne chère. Je suis désolé d'apprendre que votre mère est décédée cette année, et j'ai fait un don à l'American Heart Association en sa mémoire. J'espère que vous et votre famille retrouverez votre “quotidien” lors de ces fêtes de fin d'année.»