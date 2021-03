Une pizza à 250 millions, les vols de télescopes, un sous-marin légendaire, une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Des pirates cherchent-ils à s'emparer du James Webb Space Telescope, successeur de Hubble?

Cela semble absurde, mais ce ne serait pas une première.

Comment Israël construit son industrie de cyberespionnage

Les vétérans de l'unité de renseignement de Tsahal s'arrachent sur le marché de la surveillance électronique.

À 250 millions d'euros, c'est la pizza la plus chère de l'histoire: avec un cours à 60.000 dollars, la légende de Laszlo Hanyecz et du «Bitcoin Pizza Day» est plus salée encore.

Après les fermes verticales, les immeubles à poissons

Un concept écolo et parfaitement adapté à une production locale.

La légende du sous-marin anglais qui a abattu un avion nazi d'une torpille

Contesté, l'exploit mérite au moins le prix de l'originalité.

